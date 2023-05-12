Минздрав: в Беларуси зарегистрировано 15 случаев кори, ситуация контролируемая

По состоянию на 11 мая в Беларуси зафиксировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори, еще один не подтвержден. Об этом информирует Минздрав РБ.

Сообщается, что случаи кори зарегистрированы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые заболевшие привезли корь на территорию Беларуси из столицы России и других городов РФ. Остальные случаи – передача через родственные и дружеские общения с заболевшими. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

В ведомстве отмечают, что ситуация в стране контролируемая и управляемая. В Беларуси предпринимаются необходимые для предотвращения распространения заболевания санитарно-эпидемиологические меры.