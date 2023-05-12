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Минздрав: в Беларуси зарегистрировано 15 случаев кори, ситуация контролируемая

12 мая 2023 10:06
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По состоянию на 11 мая в Беларуси зафиксировано 15 лабораторно подтвержденных случаев кори, еще один не подтвержден. Об этом информирует Минздрав РБ. 

Сообщается, что случаи кори зарегистрированы в Витебской, Могилевской и Гомельской областях. Первые заболевшие привезли корь на территорию Беларуси из столицы России и других городов РФ. Остальные случаи – передача через родственные и дружеские общения с заболевшими. Пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. 

В ведомстве отмечают, что ситуация в стране контролируемая и управляемая. В Беларуси предпринимаются необходимые для предотвращения распространения заболевания санитарно-эпидемиологические меры. 

# Медицина # общество

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