Хрупкая женщина стала руководителем хозяйства и подняла его с колен. Поговорили с «Женщиной года» Гомельской области

Новости Беларуси. Требовательные руководители, преданные своему делу труженицы и хранительницы семейных ценностей. «Женщин года» выбрали в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В числе кандидатов на почетное звание 100 человек. Но победителями в номинациях названы всего восемь. С одной из героинь пообщалась наш корреспондент Анна Корольчук.

15 лет назад Галина Трибунах возглавила хозяйство «Звезда» в Чечерском районе. Коллектив нового руководителя воспринял не сразу, но хрупкая женщина проявила характер и настойчивость.

Галина Трибунах, директор сельхозпредприятия «Звезда»:

Было очень страшно. Хозяйство было, конечно же, в нехорошем состоянии, поэтому все было очень сложно. Думала, не выдержу, но выдержала.

Теперь в хозяйстве царит дисциплина и порядок, а наводить его Галине Петровне помогает крепкая команда теперь уже единомышленников. Как результат – десяток дипломов и благодарностей, занесение на областную и республиканскую доски почета. В Гомельской области чествовали победительниц конкурса «Женщина года». Подробнее здесь. Сегодня это не только передовой колхоз, но и сельхозпредприятие с социальной ответственностью. «Звезда» помогает строить храм, за что хозяйству присвоили звание «Меценат культуры Беларуси».

Галина Трибунах:

Мысли не допускаем никогда, что можно либо нужно отсюда куда-то уезжать. Прекраснее нашей родины нигде нет. Работа работой, но в ежедневной суете Галина Петровна не забывает, что она не просто руководитель, но и обаятельная женщина.

Галина Трибунах:

На любой работе, при любой должности женщина всегда должна оставаться женщиной. Она должна быть красивой, выразительной, всегда с прической, потому что вот эта наша обыденная жизнь – рутина – очень сильно нас затягивает.

В преддверии 8 Марта Белорусский союз женщин выбрал «Женщину года». На почетное звание в Гомельской области претендовали 100 человек, но в финал прошли только восемь. В номинации «Успешный руководитель» награда у Галины Трибунах. В апреле наша героиня представит регион на национальном конкурсе в Минске.