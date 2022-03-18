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«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?

18 марта 2022 20:19
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Новости Беларуси. Граница открыта. 18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Яна Шипко, корреспондент:  
Мы сейчас находимся на платформе Центрального автовокзала. Совсем недавно два рейса отправились отсюда на Москву с первыми пассажирами, которые будут пересекать белорусско-российскую границу по новым правилам. Для многих из них, конечно, новость об отмене всех ограничений антиковидных оказалась неожиданной. Но, безусловно, очень приятной. Я предлагаю послушать, что говорят сами пассажиры и водители международных рейсов.  

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?-1

– Да, очень рады, потому что у меня дети живут в России. И мне очень удобно ехать. Но я вчера сдала ПЦР-тест, я с тестом еду.  
– Не знали еще?  
– Не знала еще, только вечером узнала из новостей, что снимают все ограничения. Очень рада. Конечно, нам удобно теперь.  

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?-4

Александр Турко, водитель-международник:  
Так как не будет оснований, конечно, сейчас может каждый белорус свободно въехать в Российскую Федерацию. Раньше можно было только пассажирским транспортом либо самолетом. Сейчас будет проще намного. Я думаю, пассажиропоток увеличится из Беларуси.  

Больше нет коронавирусных ограничений между Беларусью и Россией. Рассказываем, почему это хорошо (здесь подробности).  

# Беларусь-Россия # общество # Яна Шипко # Фотофакт

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