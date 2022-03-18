«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?

Новости Беларуси. Граница открыта. 18 марта перестали действовать все антиковидные ограничения между Беларусью и Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Яна Шипко, корреспондент:

Мы сейчас находимся на платформе Центрального автовокзала. Совсем недавно два рейса отправились отсюда на Москву с первыми пассажирами, которые будут пересекать белорусско-российскую границу по новым правилам. Для многих из них, конечно, новость об отмене всех ограничений антиковидных оказалась неожиданной. Но, безусловно, очень приятной. Я предлагаю послушать, что говорят сами пассажиры и водители международных рейсов.

– Да, очень рады, потому что у меня дети живут в России. И мне очень удобно ехать. Но я вчера сдала ПЦР-тест, я с тестом еду.

– Не знали еще?

– Не знала еще, только вечером узнала из новостей, что снимают все ограничения. Очень рада. Конечно, нам удобно теперь.