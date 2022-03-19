Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана

19 марта 2022 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск подтверждает свою заинтересованность в активизации политического диалога с официальным Ашхабадом. Это подчеркнул глава белорусского государства в своем поздравлении Сердару Бердымухамедову, вступившему в должность президента Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Искренне убежден, что созданный за годы независимости прочный фундамент двусторонних отношений позволит Минску и Ашхабаду успешно идти вперед по пути дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Беларусь также будет стремиться к наращиванию торгово-экономических и гуманитарных связей. А также к развитию контактов в рамках деятельности международных организаций. Туркменистан – один из важнейших партнеров для нас в Центральной Азии. В 2023 году страны будут отмечать тридцатилетие дипотношений.

# Беларусь-Туркменистан # общество # Александр Лукашенко # Сердар Бердымухамедов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?
18 марта 2022 20:19

«Очень рада. Конечно, нам удобно теперь». Что говорят белорусы об отмене коронавирусных ограничений с Россией?

«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию
18 марта 2022 20:17

«Ничего ждать не надо, всё началось, поехало». Филипп Гулый об отмене ПЦР-тестов для въезда в Россию

Больше нет коронавирусных ограничений между Беларусью и Россией. Рассказываем, почему это хорошо
18 марта 2022 20:14

Больше нет коронавирусных ограничений между Беларусью и Россией. Рассказываем, почему это хорошо