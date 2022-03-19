Александр Лукашенко поздравил Сердара Бердымухамедова с вступлением в должность президента Туркменистана

Минск подтверждает свою заинтересованность в активизации политического диалога с официальным Ашхабадом. Это подчеркнул глава белорусского государства в своем поздравлении Сердару Бердымухамедову, вступившему в должность президента Туркменистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Искренне убежден, что созданный за годы независимости прочный фундамент двусторонних отношений позволит Минску и Ашхабаду успешно идти вперед по пути дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Беларусь также будет стремиться к наращиванию торгово-экономических и гуманитарных связей. А также к развитию контактов в рамках деятельности международных организаций. Туркменистан – один из важнейших партнеров для нас в Центральной Азии. В 2023 году страны будут отмечать тридцатилетие дипотношений.