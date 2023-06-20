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Во внутренних войсках начался учебный сбор с военнослужащими запаса

20 июня 2023 13:57
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Новости Беларуси. Учебный сбор с военнослужащими и сотрудниками запаса начался во внутренних войсках МВД. Свои навыки усовершенствуют более 250 офицеров и сержантов. Бойцы уже прибыли в военные части, получили обмундирование, специальные и средства защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во внутренних войсках начался учебный сбор с военнослужащими запаса-1

В течение 10 дней опытные инструкторы из спецподразделений проведут занятия по тактической, огневой, медицинской подготовке, обучат военнослужащих новым техникам и приемам. Программа предусмотрена обширная. Перед началом тренировок с участниками сбора встретился замминистра внутренних дел – командующий внутренними войсками Николай Карпенков. Он рассказал о военном потенциале внутренних войск, обновлении вооружения, специальной техники и средств, а также о проведенной работе по формированию штатных спецподразделений и добровольческих отрядов.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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