Ольга Политико: «У депутатов вполне достаточно полномочий, чтобы действительно отстаивать интересы своих избирателей»
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о работе в Палате представителей.
Ольга Коршун, ведущая:
Вы депутат пятого и шестого созывов Палаты представителей Национального собрания. Вы не боялись никогда дискутировать, вы не избегали острых вопросов. Вы могли ответить и министру, и премьеру, и вице-премьеру, потому что болели, наверное, за свое дело. Действительно представляли интересы людей. Почему не баллотировались дальше?
Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:
Каждый этап жизни хорош по-своему. Я очень благодарна за доверие, которое мне было оказано избирателями, жителями моих родных Барановичей, которые дважды доверили мне представлять их в нашем высшем законодательном органе. Это действительно большая ответственность. Это, может, из детства тянется, когда мне больше всех нужно было. Я даже хорошо помню такое ощущение в школе, всегда занималась и общественной жизнью, и была председателем совета дружины. Постоянно что-то надо было делать, где-то участвовать, с кем-то бывали и конфликты. Я так хорошо помню из детства впечатление: сижу на уроке математики, смотрю на свою одноклассницу, очень спокойную девочку, она такая тихая, и думаю, как же ей хорошо. Ни с кем не ругается, все ее любят. Что я вечно лезу? Что тебе больше всех надо?
Ольга Коршун:
Как хорошо спокойно жить.
Ольга Политико:
Серьезно. Поэтому когда в парламенте поднимались те или иные острые вопросы, то это все потому, что у депутатов вполне достаточно полномочий, чтобы действительно отстаивать интересы своих избирателей. Не только физических лиц, но и регионов, предприятий, которые работают в твоем избирательном округе. Но для этого надо всегда не бояться ставить эти вопросы, потому что все мы (и правительство, и депутатский корпус) работаем на одну цель: чтобы наш белорусский народ жил лучше, если говорить простыми словами. Хотелось уже дальше приложить опыт, который наработан в законодательном собрании, уже в реальном секторе экономики. На своей шкуре испытать, как законы работают в жизни, которые мы принимали в Палате представителей.
Ольга Коршун:
И как законы работают?
Ольга Политико:
Не буду хвастаться, но те законы, над которыми работала наша комиссия с длинным названием «По промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорта и связи» (заместителем председателя была два созыва), показали себя хорошо. Это реально. Это и закон «О промышленной безопасности». Наше предприятие тоже очень хорошо им пользуется. И все, что связано с охраной труда, и закон «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции», что очень важно и в кожевенной отрасли, и в любых других отраслях. Очень важна добросовестная конкуренция. Еще хочу сказать, что работа в законодательном органе позволяет комплексно смотреть в целом на проблему в рамках страны. Не только узко смотреть в рамках своего предприятия, своей отрасли, а в целом как это все взаимосвязано друг с другом. Как принятие того или иного решения повлияет на всю цепочку, а не только на тебя, на твое предприятие. Опыт этот бесценен. Поэтому еще раз спасибо моим избирателям за доверие.
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