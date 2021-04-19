Ольга Политико: «У депутатов вполне достаточно полномочий, чтобы действительно отстаивать интересы своих избирателей»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о работе в Палате представителей. Ольга Коршун, ведущая:

Вы депутат пятого и шестого созывов Палаты представителей Национального собрания. Вы не боялись никогда дискутировать, вы не избегали острых вопросов. Вы могли ответить и министру, и премьеру, и вице-премьеру, потому что болели, наверное, за свое дело. Действительно представляли интересы людей. Почему не баллотировались дальше?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

Каждый этап жизни хорош по-своему. Я очень благодарна за доверие, которое мне было оказано избирателями, жителями моих родных Барановичей, которые дважды доверили мне представлять их в нашем высшем законодательном органе. Это действительно большая ответственность. Это, может, из детства тянется, когда мне больше всех нужно было. Я даже хорошо помню такое ощущение в школе, всегда занималась и общественной жизнью, и была председателем совета дружины. Постоянно что-то надо было делать, где-то участвовать, с кем-то бывали и конфликты. Я так хорошо помню из детства впечатление: сижу на уроке математики, смотрю на свою одноклассницу, очень спокойную девочку, она такая тихая, и думаю, как же ей хорошо. Ни с кем не ругается, все ее любят. Что я вечно лезу? Что тебе больше всех надо? Ольга Коршун:

Как хорошо спокойно жить.

Ольга Политико:

Серьезно. Поэтому когда в парламенте поднимались те или иные острые вопросы, то это все потому, что у депутатов вполне достаточно полномочий, чтобы действительно отстаивать интересы своих избирателей. Не только физических лиц, но и регионов, предприятий, которые работают в твоем избирательном округе. Но для этого надо всегда не бояться ставить эти вопросы, потому что все мы (и правительство, и депутатский корпус) работаем на одну цель: чтобы наш белорусский народ жил лучше, если говорить простыми словами. Хотелось уже дальше приложить опыт, который наработан в законодательном собрании, уже в реальном секторе экономики. На своей шкуре испытать, как законы работают в жизни, которые мы принимали в Палате представителей. Ольга Коршун:

И как законы работают?