Ольга Политико: «Симбиоз опыта и молодости крайне важен. Нужно, чтобы была преемственность»

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение», рассказала о молодых специалистах на предприятии. Ольга Коршун, ведущая:

У вас на предприятии работает больше 500 человек. Молодые люди проявляют интерес к кожевенной отрасли? Молодые специалисты есть?

Ольга Политико, генеральный директор ОАО «Минское производственное кожевенное объединение»:

У нас средний возраст коллектива 47 лет. Ольга Коршун:

Достаточно молодой коллектив.

Ольга Политико:

Очень разнится костяк коллектива, который работает более 30 лет. Это люди взрослые, очень опытные. Поэтому наша задача, чтобы они передали опыт молодым. Особенно это важно в технологической составляющей. Потому что технолога можно сравнить с творцом, с художником, с поваром. Можешь прочитать книжку, постоять, посмотреть, но пока ты под руководством старшего товарища все это ручками не потрогаешь, глазками не посмотришь, очень трудно научиться. Молодежь приходит. Например, наш отдел продаж, а это важно, создан был только в прошлом году. Мы его укомплектовали только в августе прошлого года выпускниками Академии управления при Президенте и нашего экономического университета. Мы говорим, что кожу продают наши дети. Но эти дети учатся буквально на ходу, им это интересно, они что-то постоянно предлагают. Мы создали полностью новый сайт за прошлый год, каталоги. Причем дизайн этих каталогов дети сделали. Они настолько креативные. Что-то предложишь, а они говорят, что это стариковское. Развела демократию. Говорят: «Это все неправильно, надо делать так, это все по-стариковски, сейчас так не модно». Ольга Коршун:

Видите, вы к критике прислушиваетесь, воспринимаете ее абсолютно адекватно.

Ольга Политико:

Когда приходят молодые специалисты, то у них, как и у потребителей, взгляд немного другой. То, что нам, людям опытным, кажется, что это должно быть модно. Молодежь говорит: «Нет, сейчас вот это будет классно». Симбиоз опыта и молодости крайне важен. Очень важно, чтобы была преемственность. Потому что предприятие ведет свой отсчет с 1927 года, скоро уже почти 100 лет. Не мои слова, читала, что любой бизнес хочет существовать вечно. Да, меняясь, но существовать вечно. Надеюсь, что и кожевенная отрасль будет существовать вечно. Да, развиваясь, видоизменяясь, но работать успешно. Ольга Коршун:

Я вас слушаю, мне кажется, что вы точно 100 лет уже работаете в этой отрасли, вникли во все процессы. Главное – так вдохновились этим процессом, так вдохновлено об этом рассказываете. У нас не все люди творческих профессий могут так одухотворенно рассказывать о своем деле.

Ольга Политико:

Это вы еще наше производство не видели. Приедете, посмотрите – сами влюбитесь. Кожа – очень живой материал. Он зависит от того, из какого региона эта шкура пришла, в какое время года она была снята. Мы обрабатываем, вода попала в барабан. Какая? Талая или не талая? В этом году были талые воды, снег был. Это уже влияет на качество. Настолько все взаимосвязано. Это очень интересный процесс. Ольга Коршун:

Тем не менее белорусская кожа все равно часто критикуется. Потребитель иногда отдает предпочтение, хотя может и незаслуженно, итальянскому изделию, потому что Италия – это бренд. А белорусское может где-то вызывать сомнения. Это миф? Не стоит этим руководствоваться? Есть этому какие-то подтверждения и реальные обоснования?

Ольга Политико:

Если говорить об Италии, то Италия – законодательница мод в кожевенной промышленности в целом. Потому что основные производители технологического оборудования для кожевенной отрасли в Италии. Химматериалов. Да, изготавливаться может и не в Италии, потому что мы понимаем, что базовые ингредиенты из Индии, всякие красители. И мы же в Италию много поставляем полуфабрикаты. Но они своими ноу-хау технологиями дорабатывают так, что там такая добавленная стоимость, что сумочка Louis Vuitton стоит вот столько. Хотя прямых затрат, если посчитать, то это, конечно, не эта стоимость. Бренд, имя. Но нам надо отвоевывать. И ментально так сложилось. Еще Пушкин писал о том, что поклонение перед иностранным. Мы всегда: «Ах, иностранное, это лучшее все». Зачем далеко ходить? Сколько уже россияне восхищаются нашими продуктами питания, нашими натуральными трикотажными изделиями, нательным бельем? Поэтому, покупая за границей, не придают такого щепетильного значения соответствия кожи тому, что там написано в сопроводительных документах. Я понимаю, соотношение цена – качество. Хотя опять же возвращаемся к условиям добросовестной конкуренции. Да, не так мы раскручены. Мы как-то стесняемся себя показать. Все мы можем сделать. Доказательство того – это когда наши люди переезжают куда-то жить и работать, то работают ничуть не хуже, а во многих случаях и лучше. Поэтому не надо посыпать голову пеплом. Да, за какими-то известными марками мы, наверное, не угонимся, но и не надо. Надо знать, что если ты хочешь купить напу, нубук, спилок-велюр – это надо в Гатово. У нас должны быть свои бренды.

Ольга Коршун:

В одном из своих выступлений в парламенте вы такую фразу произнесли: ни один ветер не будет попутным для корабля, который не знает, куда плыть. У вашего корабля есть эта конечная точка? Ольга Политико:

Безусловно. Наша цель – обеспечить прибыльную работу предприятию путем переработки всех шкур, образующихся в стране, в товар с высокой добавленной стоимостью. Звучит сухо, но это правда. Цель любого бизнеса, предприятия – работать прибыльно, только тогда оно развивается. А мы еще должны переработать все шкуры в стране, чтобы они необработанные не вывозились, чтобы вся добавленная стоимость оставалась у нас.