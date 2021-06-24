Ольга Чуприс: СК развивается не только как практическое учреждение, но и как учреждение, которое может готовить научные кадры

В конференции участвуют ученые, практики, правоведы из Беларуси, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и России. В центре внимания – проблемы новых рисков и вызовов в контексте обеспечения национальной безопасности. Применение со стороны коллективного Запада в отношении Беларуси так называемой «мягкой силы» требует проведения дополнительных научно-прикладных исследований с целью адаптации законодательства к новым негативным явлениям. Немаловажно дальнейшее внедрение технических возможностей и опыта цифровизации в юридическую деятельность, подготовка кадров. И здесь коллегам из других стран интересен опыт нашего Института следственного комитета. Он открылся год назад.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

О преступлениях в области информационных технологий с использованием компьютерных возможностей – здесь они преуспели очень сильно. Следственный комитет пошел впереди всех государств постсоветского лагеря, и стали фаворитом в этом деле. К ним уже сейчас обращаются за консультациями. И Следственный комитет развивается не только как практическое учреждение, но и как учреждение, которое готово готовить научные кадры и собственные кадры.