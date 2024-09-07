Ольга Чемоданова рассказала о новом благотворительном проекте БСЖ «Вместе»

«Делать добро легко» – такой слоган объединяет всех участниц Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». В начале года они запустили благотворительный марафон «С добрым сердцем каждый дом». Сейчас продолжением этой инициативы стал проект «Вместе». В студии «Нового утра» Ольга Николаевна Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин.

Александр Стасевич, ведущий:

Любую, даже самую сложную идею реализовать намного проще, если объединить усилия прекрасных женщин вместе. Так вот, сколько сейчас насчитывает человек Белорусский союз женщин?

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:

Сложно сказать конкретную цифру только потому, что нас с каждым днем становится больше. Но вместе с тем более 25 тысяч на начало 2024 года уже вступили в состав нашей организации. И, конечно, я уверена уже, что в завершении этого года нас будет гораздо больше. С каждым днем желающих вступить в организацию становится все больше. Люди видят, какой работой мы занимаемся, какие благотворительные проекты мы сегодня реализуем. И все это, конечно же, безвозмездно, от сердца. Но я бы отметила, что не только женщины у нас сегодня такие активные. Без мужчин мы тоже никуда. И, поверьте, очень много людей, в первую очередь, конечно же, мужчины, которые помогают нам в реализации наших идей. Александр Стасевич:

То есть в союз вступить мужчинам не получится, но помочь можно. Ольга Чемоданова:

Ну, это же все формальности. Написать заявление, может, и не напишут, но, поверьте, оказывать нам помощь… Мы всегда нуждаемся в этом мужском плече, в поддержке. А тем более, когда мы делаем действительно доброе дело, когда помогаем людям. Вот здесь, мне кажется, нет неравнодушных, здесь все всегда вместе. Екатерина Яцкевич, ведущая:

Я думаю, что этот проект, который вы сейчас анонсируете, он называется «Вместе», он действительно организован может быть еще при поддержке именно женщин-матерей. И сколько, расскажите, пожалуйста, деток-инвалидов задействовано, и скольким вы помогаете сейчас?