Ольга Чемоданова рассказала о новом благотворительном проекте БСЖ «Вместе»
«Делать добро легко» – такой слоган объединяет всех участниц Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». В начале года они запустили благотворительный марафон «С добрым сердцем каждый дом». Сейчас продолжением этой инициативы стал проект «Вместе».
В студии «Нового утра» Ольга Николаевна Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин.
Александр Стасевич, ведущий:
Любую, даже самую сложную идею реализовать намного проще, если объединить усилия прекрасных женщин вместе. Так вот, сколько сейчас насчитывает человек Белорусский союз женщин?
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома, председатель Минской городской организации БСЖ:
Сложно сказать конкретную цифру только потому, что нас с каждым днем становится больше. Но вместе с тем более 25 тысяч на начало 2024 года уже вступили в состав нашей организации. И, конечно, я уверена уже, что в завершении этого года нас будет гораздо больше. С каждым днем желающих вступить в организацию становится все больше. Люди видят, какой работой мы занимаемся, какие благотворительные проекты мы сегодня реализуем. И все это, конечно же, безвозмездно, от сердца. Но я бы отметила, что не только женщины у нас сегодня такие активные. Без мужчин мы тоже никуда. И, поверьте, очень много людей, в первую очередь, конечно же, мужчины, которые помогают нам в реализации наших идей.
Александр Стасевич:
То есть в союз вступить мужчинам не получится, но помочь можно.
Ольга Чемоданова:
Ну, это же все формальности. Написать заявление, может, и не напишут, но, поверьте, оказывать нам помощь… Мы всегда нуждаемся в этом мужском плече, в поддержке. А тем более, когда мы делаем действительно доброе дело, когда помогаем людям. Вот здесь, мне кажется, нет неравнодушных, здесь все всегда вместе.
Екатерина Яцкевич, ведущая:
Я думаю, что этот проект, который вы сейчас анонсируете, он называется «Вместе», он действительно организован может быть еще при поддержке именно женщин-матерей. И сколько, расскажите, пожалуйста, деток-инвалидов задействовано, и скольким вы помогаете сейчас?
Ольга Чемоданова:
Вообще идея родилась в начале года, 18 января у нас был старт общегородского марафона «С добрым сердцем в каждый дом». Мы очень хотели реализовать вот эту мысль, чтобы весь город, все, кто желает сегодня принимать участие, помогать детям с ограниченными возможностями. К слову, их мир безграничен на самом деле. Мы предложили каждому району поучаствовать и предложить именно оказать помощь тем детям, которые сегодня проживают в семьях с родителями. Родители ухаживают за этими детьми. Это не только несовершеннолетние дети, но и молодые инвалиды в том числе. И когда желающих принять участие в этом проекте становилось все больше, 44 ребенка получили помощь. Это разные виды помощи были. Мы открыли благотворительный счет, на который предложили всем желающим перечислять денежные средства. Кому-то необходимы не только предметы реабилитации, но и в целом сама реабилитация в определенных условиях, посещение клиник, развитие последующее того или иного ребенка.
Мы сделали все для того, чтобы не обойти стороной никого. Всем понемногу, с миру по нитке, а вот помощь человеку реальная. Но вы знаете, когда мы увидели, какое желание у людей, у наших белорусов проявилось во время этого общегородского марафона. Это не только в перечислении денег, но и наши предприятия Минска в том числе были закреплены за конкретными семьями, где проживают такие дети. Были приобретены и инвалидные коляски, и кровати, и многие-многие другие препараты, которые были необходимы. Все это в течение одного месяца. Конечно, был финал, были слова благодарности, но, вы знаете, наверное, самое большое счастье для нас для всех было видеть, родители этих детей со слезами на глазах тебе просто были благодарны за все, что ты в эти минуты жизни для них подарил и для их детей.
И вот наш проект «Вместе» – это как раз и продолжение того самого общегородского марафона «С добрым сердцем в каждый дом». Благотворительный счет работает. И мы сегодня активно всех приглашаем принимать участие в оказании помощи. К нам поступают уже и сейчас заявления от родителей оказать помощь ребенку. Все, конечно, поверьте, мы очень тщательно проверяем, безусловно. Реквизиты размещены на сайте Минской городской организации общественного объединения «Белорусский союз женщин». И вот буквально осенью, в неделю родительской любви, мы проведем большой благотворительный бал. И я уверена, что здесь также будут участвовать не только конкретные дети с ограниченными возможностями, проживающие в семьях, но и, конечно же, учреждения, центры коррекционного развития в том числе, которые мы окажем существенную поддержку и помощь. Действительно, делать добро очень легко. Легко потому, что здесь нет неблагодарных людей. Здесь большое счастье и очень такая, знаете, всегда сильное желание и обратная связь с этими детьми и с родителями.
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