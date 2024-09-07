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Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»

07 сентября 2024 12:15
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От художников, пишущих картины без рук, до незрячих фотографов. Несмотря на жизненные трудности, они каждый день совершают подвиги. От их творчества веет теплом, добротой и искренностью.

Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»-2

Валерия Яскевич, корреспондент:
Инклюзивный проект Белорусского союза женщин «Другая глубина» объединяет людей разных возможностей. Виктория Перепечо – одна из них. Эти работы девушка нарисовала ногами.

Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»-4
Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»-5

У каждого человека есть свой внутренний мир, глубина и чувство прекрасного. Виктория родом из городского поселка Вороново и живет с диагнозом «инвалидность I группы». Но глядя на ее работы, можно смело сказать, что физические нарушения не помеха таланту и творчеству.

Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»-7
Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»-8

Юлия Белько, куратор проекта «Другая глубина»:
Она не может работать руками, она делает это ножками, и это у нее великолепно получается. Если обратите внимание, картины в разных техниках, некоторые из них написаны карандашами, а некоторые она ногами вырезает маленькие кусочки бумаги разноцветной и потом из этих кусочков ногами складывает эти картины, образы этих девушек бесподобны. Она очень доброжелательная, очень открытая, общительная.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Валерия Яскевич # Белоруский союз женщин # Юлия Белько

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