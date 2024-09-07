Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»

От художников, пишущих картины без рук, до незрячих фотографов. Несмотря на жизненные трудности, они каждый день совершают подвиги. От их творчества веет теплом, добротой и искренностью.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Инклюзивный проект Белорусского союза женщин «Другая глубина» объединяет людей разных возможностей. Виктория Перепечо – одна из них. Эти работы девушка нарисовала ногами.

У каждого человека есть свой внутренний мир, глубина и чувство прекрасного. Виктория родом из городского поселка Вороново и живет с диагнозом «инвалидность I группы». Но глядя на ее работы, можно смело сказать, что физические нарушения не помеха таланту и творчеству.