Эти картины белоруска написала ногами. Выставку работ особенной художницы можно увидеть в ТЦ «Столица»

От художников, пишущих картины без рук, до незрячих фотографов. Несмотря на жизненные трудности, они каждый день совершают подвиги. От их творчества веет теплом, добротой и искренностью.
От художников, пишущих картины без рук, до незрячих фотографов. Несмотря на жизненные трудности, они каждый день совершают подвиги. От их творчества веет теплом, добротой и искренностью.
Валерия Яскевич, корреспондент:
Инклюзивный проект Белорусского союза женщин «Другая глубина» объединяет людей разных возможностей. Виктория Перепечо – одна из них. Эти работы девушка нарисовала ногами.
У каждого человека есть свой внутренний мир, глубина и чувство прекрасного. Виктория родом из городского поселка Вороново и живет с диагнозом «инвалидность I группы». Но глядя на ее работы, можно смело сказать, что физические нарушения не помеха таланту и творчеству.
Юлия Белько, куратор проекта «Другая глубина»:
Она не может работать руками, она делает это ножками, и это у нее великолепно получается. Если обратите внимание, картины в разных техниках, некоторые из них написаны карандашами, а некоторые – она ногами вырезает маленькие кусочки бумаги разноцветной и потом из этих кусочков ногами складывает эти картины, образы этих девушек бесподобны. Она очень доброжелательная, очень открытая, общительная.
Подробности в видео.