«Дажынкі» отмечают в Столбцовском районе

Аграрии Беларуси продолжают подводить итоги уборочной. «Дожинки» 7 сентября отмечает Столбцовский район. Праздник тружеников села принимает агрогородок Старый Свержень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершение жатвы здесь отмечают ярко и масштабно. Хозяева сельхозподворий угощают хлебом из зерна нового урожая, проводят дегустацию фирменной продукции. Гостям предлагают также различные интерактивы. Победителей районного соревнования среди участников жатвы чествовали на главной сцене праздника. Таких тружеников в списке 112. Их профессионализм и самоотдача позволили справиться с жатвой вовремя и без потерь.

Геннадий Янский, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Родина Якуба Коласа»:

Мой общий результат в этой уборочной где-то составляет около 2 470 тонн. Конечно, было слишком много затрачено сил, энергии. Для достижения такого результата нужно подходить более осознанно, основательно, ответственно к своей работе.

Иван Скворчевский, директор сельхозпредприятия «Агронеманский»:

Все зависело от работы работников, которые в хозяйстве очень добросовестно и порядочно относились к уборке. Вообще, в этой жизни всегда труженики относятся к уборке хлеба. Их не надо напрягать. Все знают, как это делается и как правильно делать. 45,6 центнера – урожайность на круг.

Денис Колесень, председатель Столбцовского районного исполнительного комитета:

Неплохо мы отработали в полях. Получили достаточно неплохой результат, который выражается в 74 тысячах тонн валового сбора зерна. Небывалый результат у нас по получению масла семена рапса – 33 центнера с гектара, 12,5 тысячи тонн. В перспективе кукуруза, уборка на зерно, где мы тоже планируем более 10 тысяч тонн. И таким образом, наш каравай должен составить 100 тысяч тонн.