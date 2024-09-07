Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска

Семейный фестиваль велоспорта, объединивший людей всех возрастов и профессий. Для них в Парке 900-летия Минска велосипедный квест, творческие мастер-классы и многочисленные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что касается соревновательной части фестиваля «Першы ровар», дистанции рассчитаны на абсолютно разную подготовку и возраст. Самым младшим участникам стартов лишь 3 года. Понятно, что им не обойтись без поддержки родителей. Ну а кто с велосипедом уже на ты участвовали в массовых заездах, демонстрировали фигурное вождение. Состоялись гонки на беговелах и семейная велоэстафета. Старты сопровождала обширная развлекательная программа.

Для нас это впервые. Мы решили попробовать. Во-первых, это популяризация здорового образа жизни. Приобщение в том числе к велосипедному спорту.

Очень классно тут все придумано. Классные конкурсы, вкусная еда. Классные напитки для меня, новые.