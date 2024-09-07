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Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска

07 сентября 2024 12:16
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Семейный фестиваль велоспорта, объединивший людей всех возрастов и профессий. Для них в Парке 900-летия Минска велосипедный квест, творческие мастер-классы и многочисленные игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска-2

Что касается соревновательной части фестиваля «Першы ровар», дистанции рассчитаны на абсолютно разную подготовку и возраст. Самым младшим участникам стартов лишь 3 года. Понятно, что им не обойтись без поддержки родителей. Ну а кто с велосипедом уже на ты участвовали в массовых заездах, демонстрировали фигурное вождение. Состоялись гонки на беговелах и семейная велоэстафета. Старты сопровождала обширная развлекательная программа.

Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска-4

Для нас это впервые. Мы решили попробовать. Во-первых, это популяризация здорового образа жизни. Приобщение в том числе к велосипедному спорту.

Очень классно тут все придумано. Классные конкурсы, вкусная еда. Классные напитки для меня, новые.

Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска-6

Меня пришли поддержать моя мама и папа. Они меня поддерживают в любви к велосипедному спорту.

Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска-8

Андрей Стригельский, заместитель председателя Мингорисполкома:
В городе уже более 300 километров велодорожек, и в этом году мы запланировали дополнительно оборудовать велоинфраструктуру протяженностью более 23 километров.

Семейный фестиваль велоспорта прошёл в Заводском районе Минска-10

Впереди соревнования в Советском, Октябрьском, Центральном и Первомайском районах. Все они завершатся городским финалом в «Минск-Арене». 

# Фестиваль

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