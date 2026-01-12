Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года
Ставка на импортозамещение и диверсификацию рынков сбыта. В свободной экономической зоне «Брест» разработали стратегию развития предприятий-резидентов до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во время заседания Всебелорусского народного собрания Президент определил приоритетным в развитии промышленности технологический суверенитет. После введения санкций и ограничений для поставок комплектующих особенно важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. В первую очередь за счет инженерных школ и центров разработок производителей – флагманов отраслей. Льготные же условия для производителей в границах свободных экономических зон позволят получить нужный запас прочности для работы над импортозамещением.
Как это работает на практике – знает Кристина Протосовицкая.
То, без чего не представить кухню ни одной хозяйки. В год брестский производитель выпускает более миллиона газовых и электрических плит и панелей. Сама по себе эта встраиваемая бытовая техника – импортозамещение для большого рынка СНГ. Но и компоненты для ее производства максимально локализуют в Беларуси. Из последнего – освоили выпуск собственных горелок. Сами разрабатывают и отливают из алюминия.
Дмитрий Таруц, главный инженер предприятия по выпуску встраиваемой кухонной техники:
В былые времена приходилось закупать ее за рубежом. Один из самых достойных примеров импортозамещения. С точки зрения дизайна самой горелки, конструктива, возможностей – можем варьировать.
За 75-летнюю историю предприятию удалось на треть увеличить «собственное» в начинке готового изделия. Что не производят сами, закупают у белорусских организаций-партнеров. Сегодня готовят производство под амбициозный проект – выпуск духовых шкафов большей вместимостью.
Санкции повлияли не только на поставки комплектующих, но и на спрос среди потребителей. Лишь треть в реализации встраиваемой кухонной техники приходится на отечественный рынок, остальное – отправляют за рубеж.
Дмитрий Таруц:
Для нас это был толчок, именно та возможность, когда мы могли бы нарастить объемы, что мы и делали в свое время, войдя на рынок, пытаясь заместить ту импортную технику, которая поставлялась до того. Конечно, были свои проблемы – это комплектация, которая тоже поставлялась из-за рубежа, но, определенное время проведя уже, нашли новые логистические пути. Будем еще в большей степени наращивать импортозамещение.
Свободная экономическая зона «Брест», частью которой является брестский производитель кухонной техники, объединяет 77 резидентов, 29 из них выпускают импортозамещающую продукцию по 53 товарным группам.
Вадим Кравчук, глава администрации свободной экономической зоны «Брест»:
В 2025 году мы уже выпустили импортозамещающей продукции на 508 миллионов долларов США. В стратегии пятигодовалой до 2030 года мы предусматриваем прирост импортозамещающей продукции не менее 5 %. То, что говорил наш Президент, – это залог нашего суверенитета, залог гарантий о том, что своевременно будет поставлена продукция, своевременно будет выпускаться продукция и будем получать качественный продукт, произведенный в нашей стране.
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