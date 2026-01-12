Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года

Ставка на импортозамещение и диверсификацию рынков сбыта. В свободной экономической зоне «Брест» разработали стратегию развития предприятий-резидентов до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время заседания Всебелорусского народного собрания Президент определил приоритетным в развитии промышленности технологический суверенитет. После введения санкций и ограничений для поставок комплектующих особенно важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. В первую очередь за счет инженерных школ и центров разработок производителей – флагманов отраслей. Льготные же условия для производителей в границах свободных экономических зон позволят получить нужный запас прочности для работы над импортозамещением. Как это работает на практике – знает Кристина Протосовицкая.

То, без чего не представить кухню ни одной хозяйки. В год брестский производитель выпускает более миллиона газовых и электрических плит и панелей. Сама по себе эта встраиваемая бытовая техника – импортозамещение для большого рынка СНГ. Но и компоненты для ее производства максимально локализуют в Беларуси. Из последнего – освоили выпуск собственных горелок. Сами разрабатывают и отливают из алюминия.

Дмитрий Таруц, главный инженер предприятия по выпуску встраиваемой кухонной техники:

В былые времена приходилось закупать ее за рубежом. Один из самых достойных примеров импортозамещения. С точки зрения дизайна самой горелки, конструктива, возможностей – можем варьировать. За 75-летнюю историю предприятию удалось на треть увеличить «собственное» в начинке готового изделия. Что не производят сами, закупают у белорусских организаций-партнеров. Сегодня готовят производство под амбициозный проект – выпуск духовых шкафов большей вместимостью.

Санкции повлияли не только на поставки комплектующих, но и на спрос среди потребителей. Лишь треть в реализации встраиваемой кухонной техники приходится на отечественный рынок, остальное – отправляют за рубеж.

Дмитрий Таруц:

Для нас это был толчок, именно та возможность, когда мы могли бы нарастить объемы, что мы и делали в свое время, войдя на рынок, пытаясь заместить ту импортную технику, которая поставлялась до того. Конечно, были свои проблемы – это комплектация, которая тоже поставлялась из-за рубежа, но, определенное время проведя уже, нашли новые логистические пути. Будем еще в большей степени наращивать импортозамещение.

Свободная экономическая зона «Брест», частью которой является брестский производитель кухонной техники, объединяет 77 резидентов, 29 из них выпускают импортозамещающую продукцию по 53 товарным группам.