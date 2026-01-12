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Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года

12 января 2026 17:22
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Ставка на импортозамещение и диверсификацию рынков сбыта. В свободной экономической зоне «Брест» разработали стратегию развития предприятий-резидентов до 2030 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время заседания Всебелорусского народного собрания Президент определил приоритетным в развитии промышленности технологический суверенитет. После введения санкций и ограничений для поставок комплектующих особенно важно иметь собственные разработки в критически важных отраслях экономики. В первую очередь за счет инженерных школ и центров разработок производителей – флагманов отраслей. Льготные же условия для производителей в границах свободных экономических зон позволят получить нужный запас прочности для работы над импортозамещением.

Как это работает на практике – знает Кристина Протосовицкая.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-2

То, без чего не представить кухню ни одной хозяйки. В год брестский производитель выпускает более миллиона газовых и электрических плит и панелей. Сама по себе эта встраиваемая бытовая техника – импортозамещение для большого рынка СНГ. Но и компоненты для ее производства максимально локализуют в Беларуси. Из последнего – освоили выпуск собственных горелок. Сами разрабатывают и отливают из алюминия.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-4

Дмитрий Таруц, главный инженер предприятия по выпуску встраиваемой кухонной техники:
В былые времена приходилось закупать ее за рубежом. Один из самых достойных примеров импортозамещения. С точки зрения дизайна самой горелки, конструктива, возможностей – можем варьировать.

За 75-летнюю историю предприятию удалось на треть увеличить «собственное» в начинке готового изделия. Что не производят сами, закупают у белорусских организаций-партнеров. Сегодня готовят производство под амбициозный проект – выпуск духовых шкафов большей вместимостью.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-6

Санкции повлияли не только на поставки комплектующих, но и на спрос среди потребителей. Лишь треть в реализации встраиваемой кухонной техники приходится на отечественный рынок, остальное – отправляют за рубеж.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-8

Дмитрий Таруц:
Для нас это был толчок, именно та возможность, когда мы могли бы нарастить объемы, что мы и делали в свое время, войдя на рынок, пытаясь заместить ту импортную технику, которая поставлялась до того. Конечно, были свои проблемы – это комплектация, которая тоже поставлялась из-за рубежа, но, определенное время проведя уже, нашли новые логистические пути. Будем еще в большей степени наращивать импортозамещение.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-10

Свободная экономическая зона «Брест», частью которой является брестский производитель кухонной техники, объединяет 77 резидентов, 29 из них выпускают импортозамещающую продукцию по 53 товарным группам.

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года-12

Вадим Кравчук, глава администрации свободной экономической зоны «Брест»:
В 2025 году мы уже выпустили импортозамещающей продукции на 508 миллионов долларов США. В стратегии пятигодовалой до 2030 года мы предусматриваем прирост импортозамещающей продукции не менее 5 %. То, что говорил наш Президент, – это залог нашего суверенитета, залог гарантий о том, что своевременно будет поставлена продукция, своевременно будет выпускаться продукция и будем получать качественный продукт, произведенный в нашей стране.

Подробнее смотрите в видео.

# производство # Вадим Кравчук

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