Испытание морозами! Как в Беларуси готовятся к похолоданию до -30?

Вызов, который бросил белорусам циклон «Улли», а вместе с ним и все сопутствующие трудности мы преодолели. Белорусы в последние дни действительно продемонстрировали сплоченность в борьбе с огромным количество снега, но расслабляться не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди довольно длительный период испытания низкими температурами. Уже в ближайшие дни в некоторых регионах страны ночные температуры могут опуститься ниже 20. Днем тоже «нежарко» – почти повсеместно минус 15 и ниже. Профильные медики традиционно в этот период работают в усиленном режиме. В разных регионах страны уже зафиксированы первые обморожения. Чтобы их избежать, лучше пока воздержаться от длительных прогулок. Ну а тем, кто замерз, готовы помочь. Так, в Гродно открыт мобильный пункт обогрева. Представители Красного Креста здесь предложат горячий чай. Кроме того, будет организовано и дежурство на дорогах, чтобы оказать помощь тем, кто в пути. Репортаж Галины Буро.

На улице минус, в ожоговом отделении плюс – по пациентам с обморожениями. В Гродненскую больницу скорой помощи за последние две недели обратились четыре человека с холодовыми травмами. Ходил по снегу в обуви не по сезону, играл в снежки без перчаток, обветрил лицо при долгом пребывании на холоде – итог один: люди сами не заметили, как получили ледяные ожоги.

Александр Архутич, врач комбустиолог-хирург больницы скорой медицинской помощи Гродно:

Один из них поступил в эти выходные, там обморожения будут глубокие, то есть человеку предстоит оперативное лечение. Коварен мороз даже небольшой, самую важную роль играет ветер, влажность.

В клинике уверены: это только начало. Поскольку на смену снегопадам в Беларусь пришли морозы. Прошедшей ночью на метеостанции Полесская была зафиксирована самая низкая температура с начала зимы: -25°С. Дыхание холода ощутили по всей стране. В Гродно в ночные часы столбик термометра опустился почти до минус 15, не сильно повысился днем. Чтобы не стать жертвой мороза, волонтеры Красного Креста предлагают горожанам на улице согреться горячим чаем. Мобильный пункт обогрева развернули у городского автовокзала – место людное, много пассажиров, которые на морозе ожидают транспорт.

Валерий Краевский, специалист по подготовке к чрезвычайным ситуациям Гродненской областной организации Белорусского Красного Креста:

Любой желающий может зайти, согреться, выпить чая. Новшество в этом году – можно зарядить телефон. Прямо здесь в палатке есть устройство для зарядки гаджетов. Готовятся к понижению температуры по всей стране и помогают ближним. У дома Зинаиды Ермаковой высадился трудовой десант. Ребята здесь не впервые. Фронт работ очерчивать не нужно. Первоочередное – помочь пожилой женщине подготовиться к морозам. Активисты БРСМ расчистили дорожку к хозпостройке, где хранятся дрова. А также перенесли поленья поближе к дому.

Зинаида Ермакова, жительница Ветки:

Работают как у себя дома. И дрова складывали, и огород помогали, сгребли и попалили, и снег чистят. Работают на совесть, как все наши белорусы.

На совесть в стране обеспечили зимовку и сельхозживотных, все же речь об устойчивом молочном производстве. Сельхозпредприятие «Искра-Ветка» – флагман отрасли не только в районе, но и в области. Чуть более 1200 буренок зимуют в двух уютных МТК. Морозы сюда не подкрались незаметно. К холодам готовились тщательно и по-хозяйски. Утеплили помещения, подстилку для коров сделали мягче и выше. На случай ЧП создали аварийные бригады. Молочно-товарные комплексы обеспечены резервными источниками энергии.