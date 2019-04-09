Олег Руммо: «С коллегами из Оксфордского университета мы давно сотрудничаем»
Новости Беларуси. 9 апреля в Минске белорусские сенаторы встретились с коллегой из Великобритании – баронессой Элисон Мэри Сутти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международное право, сотрудничество в сфере образования и здравоохранения, социальные проекты.
Парламенты двух стран объединяют не только рабочие группы, которые нацелены на тесное сотрудничество и реализованные проекты, но и дружественные отношения. Один из примеров – социальная программа в сфере трансплантологии.
Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании:
С нашими коллегами из Оксфордского университета мы давно сотрудничаем в области трансплантации почки. Более того, это не только обмен специалистами, технологиями, это дружба наших пациентов, которые проводят не один год совместные акции: совместный футбол, велопробеги.
Появляются новые возможности и в сотрудничестве, это могут быть абсолютно различные проекты, начиная от реализации крупных инвестиционных проектов на территории Беларуси и заканчивая продолжением сотрудничества в гуманитарной сфере и различных социальных аспектах.
Элисон Мэри Сутти, член комитета Палаты лордов парламента Великобритании по делам Европейского союза:
Сегодняшняя встреча очень важна для того, чтобы обсудить вопросы взаимного интереса. Особенно те глобальные проблемы и вызовы, которые являются общими для наших стран. Вчера я посетила БГУ в рамках проекта Сompass, который финансируется британским правительством в рамках исследовательского фонда по глобальным вызовам, и у меня была возможность выступить с лекцией, затрагивающей вопросы Брексита, также я приняла участие в тренинге по британским парламентским дебатам.
Я была впечатлена способностями студентов и уровнем подготовки задавать и отвечать на разные вопросы.
В 2018 году БГУ присоединился к международному проекту Сompass, цель которого объединить учёных для проведения совместных исследований, внедрения разработок, а вместе с этим и укрепление отношений между странами.
Между тем, участники проекта поддерживают инициативу «Минского диалога» и готовы содействовать проведению других регулярных форумов, посвящённых региональной политике, энергетической безопасности, парламентскому сотрудничеству и гендерным вопросам. В течение нескольких дней баронесса Сутти прочитает студентам несколько лекций на тему «Брексит и новые вызовы глобальной политики». Такой опыт для будущих дипломатов станет своеобразным подспорьем в международной практике.