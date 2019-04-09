Олег Руммо: «С коллегами из Оксфордского университета мы давно сотрудничаем»

Новости Беларуси. 9 апреля в Минске белорусские сенаторы встретились с коллегой из Великобритании – баронессой Элисон Мэри Сутти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международное право, сотрудничество в сфере образования и здравоохранения, социальные проекты.

Парламенты двух стран объединяют не только рабочие группы, которые нацелены на тесное сотрудничество и реализованные проекты, но и дружественные отношения. Один из примеров – социальная программа в сфере трансплантологии.

Олег Руммо, руководитель рабочей группы Национального собрания Беларуси по сотрудничеству с парламентом Великобритании:

С нашими коллегами из Оксфордского университета мы давно сотрудничаем в области трансплантации почки. Более того, это не только обмен специалистами, технологиями, это дружба наших пациентов, которые проводят не один год совместные акции: совместный футбол, велопробеги.

Появляются новые возможности и в сотрудничестве, это могут быть абсолютно различные проекты, начиная от реализации крупных инвестиционных проектов на территории Беларуси и заканчивая продолжением сотрудничества в гуманитарной сфере и различных социальных аспектах.