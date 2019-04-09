«Ни в коем случае не говорить: ты будешь айтишником, сиди за компьютером. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт»

Зачем спорт должен присутствовать в жизни каждого ребёнка, рассказал начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город».

Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:

Я абсолютно уверен, что спортом нужно заниматься всем детям, если нет противопоказаний по здоровью. Сегодня мы имеем огромную проблему с тем, что дети большую часть свободного времени проводят в телефонах, в компьютерах, за телевизором.

И мы обязаны вытянуть детей на максимальный кусок времени, чтобы они занимались спортом, играли в разные игры, бегали.

Сейчас роллеры хорошо развиты. Сегодня это достаточно доступно, не надо там больших финансовых затрат. Наша задача, родителей – прививать им культуру занятия спортом с детства и ни в коем случае не говорить, если ребёнок не имеет противопоказаний для занятия спортом, что ты будешь художником, айтишником, сиди за компьютером и занимайся играми или пиши в Интернете. Надо по-максимуму вовлекать детей в спорт. Это несложно, во дворе достаточно бросить мяч, организовать группу ребят, девочкам – велосипеды, самокаты, всё, что угодно, всё это возможно.