Девочка выиграла 1 000 рублей в конкурсе Нацбанка: «Отдам деньги маме и папе, и мы поедем за город»

Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности. На конкурс поступило 417 работ, в которых молодые люди со всех регионов Беларуси рассуждали о деньгах, инфляции и ценовой стабильности.

Работы выполнены в самых разных форматах: лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и пенями, анимационные видеоролики.

Деньги имеют значение. Это знают гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела финансовой грамотности Национального банка РБ – Юлия Сакович, и юные блогеры, победители конкурса – Эмилия Романенко и Александр Роуба.