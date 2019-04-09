Девочка выиграла 1 000 рублей в конкурсе Нацбанка: «Отдам деньги маме и папе, и мы поедем за город»
Нацбанк определил лучших видеоблогеров на тему финансовой грамотности. На конкурс поступило 417 работ, в которых молодые люди со всех регионов Беларуси рассуждали о деньгах, инфляции и ценовой стабильности.
Работы выполнены в самых разных форматах: лаконичные образовательные ролики, мини-фильмы с целостным сюжетом, школьные спектакли, клипы со стихами и пенями, анимационные видеоролики.
Деньги имеют значение. Это знают гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – начальник отдела финансовой грамотности Национального банка РБ – Юлия Сакович, и юные блогеры, победители конкурса – Эмилия Романенко и Александр Роуба.
Как определялись победители конкурса: по степени информированности в теме и по способу подачи этих знаний?
Юлия Сакович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка РБ:
У нас была тема: «Деньги, инфляция, ценовая стабильность». И, в первую очередь, жюри смотрело, как раскрыта тема. Мы предложили юным видеоблогерам порассуждать, откуда, вообще, в государстве берутся деньги, почему центральный Национальный банк не может напечатать столько денег, сколько нужно каждому. Что бывает, если денег слишком много. Что такое «инфляция». Что такое «индекс потребительских цен». Почему для государства очень важна ценовая стабильность. Вот на такие, довольно-таки, серьёзные темы мы предложили порассуждать юным видеоблогерам.
Эмилия, что такое инфляция?
Эмилия Романенко, победительница конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение» в младшей возрастной группе:
Это общий уровень повышения цен.
Что нужно делать, когда очень много денег?
Эмилия Романенко:
Ими расплачиваться.
Вы получили ценные призы. Сколько, вообще, было победителей в каждой номинации?
Юлия Сакович:
В каждой номинации у нас было три победителя. Были ещё и дополнительные призы. Главный приз в номинации – тысяча рублей.
Эмилия, на что пойдут деньги, заработанные тобой на этом конкурсе?
Эмилия Романенко:
Я отдам деньги маме и папе, и мы, скорее всего, поедем за город.
Александр, чем Вы занимаетесь?
Александр Роуба, победитель конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение» в средней возрастной группе:
На данный момент я нацелен на то, чтобы поступить в Минск в медицинский университет.
Откуда Вы приехали?
Александр Роуба:
Из Гродненской области, из агрогородка Скрибовцы. Учусь в щучинской гимназии – это недалеко от Скрибовцев – 25 километров. И наш завуч, и по совместительству преподаватель обществоведения, рассказал мне об этом конкурсе. И почему бы не поучаствовать.
Как выглядела Ваша работа?
Александр Роуба:
Сначала я посидел, подумал, как можно обыграть. Я нацелился на то, чтобы захватить более молодую аудиторию, то есть детей. Ибо не всем детям легко объяснить, почему нельзя взять и напечатать, сколько хочешь денег. И я представил ролик в виде сказки и рассказал им, почему государство не может печатать деньги бесконечно.