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«Будут производиться и текущие ремонты велодорожек, и строительство новых»: новый начальник минского управления спорта

09 апреля 2019 09:46
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Многие минчане обзавелись велосипедами и огромное количество времени проводят на них. Некоторые даже отказались от общественного транспорта, от автомобиля в пользу велосипеда. Но не до конца удовлетворены любители двухколёсного транспорта. Велодорожки есть практически везде и даже из города в регионы можно ехать на велосипеде и не почувствовать какого-то дискомфорта. Как будет развиваться эта инфраструктура, узнали у начальника Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома в программе «Большой город».

Михаил Прокопенко, начальник Главного управления спорта и туризма Мингорисполкома:
Велодвижению Минск уделяет достаточно большое внимание, и этот тренд сохранится. Будут производиться и текущие ремонты велодорожек, и строительство новых. Уже сотни тысяч людей имеют велосипеды и это движение только нарастает, поэтому Минск будет поддерживать инфраструктуру в должном виде, развивать её. И со своей стороны я приложу максимум усилий для того, чтобы наши любители велодвижения чувствовали себя комфортно в городской среде.

«Будут производиться и текущие ремонты велодорожек, и строительство новых»: новый начальник минского управления спорта -1

# Велосипед # общество # Михаил Прокопенко # Фотофакт # Велосипед

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