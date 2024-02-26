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Для чего нужны фитнес-трекеры? О нюансах поговорили с тренером

26 февраля 2024 08:50
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Умный спорт. Одна из фишек нового поколения – дружить со спортом и гаджетами одновременно. У каждого девайса есть свое предназначение. Например, умные часы используют не только для проверки времени, но и для выявления физиологических показателей.

Для чего нужны фитнес-трекеры? О нюансах поговорили с тренером-1

Александра Морозевич, фитнес-тренер:
Часы умеют анализировать пульс, высчитывать энергозатраты на тренировке. На них можно посмотреть, в каких режимах можно заниматься.

Для чего нужны фитнес-трекеры? О нюансах поговорили с тренером-4

Фитнес-трекеры дают возможность отслеживать большое количество видов активности, в том числе плавание, греблю, бег, езду на велосипеде.

Подробности в видео.

# Здоровье # общество # Валерия Яскевич

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