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Более 2 тысяч фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

30 марта 2023 10:35
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Очереди большегрузов на границе с Евросоюзом растут в геометрической прогрессии. Если еще во вторник, 28 марта, проезда ожидали около 1 000 машин, сегодня их более 2 000. При этом половина транспорта застряла перед пунктом «Кукурыки» (с нашей стороны «Козловичи»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Более 2 тысяч фур скопилось на границе Беларуси и ЕС-1

Этот маршрут на въезд в Польшу остается самым загруженным с тех пор, как власти этой страны закрыли погранпереход «Берестовица-Бобровники». А контрольные службы сопредельной стороны усугубляют ситуацию, искусственно замедляя процесс оформления фур. В день поляки пропускают в лучшем случае половину от привычного количества грузовиков. Такой же тактики придерживаются таможенники Литвы и Латвии. На этих направлениях также скапливаются машины.

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# Очереди на границе Беларуси # общество # Фотофакт

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