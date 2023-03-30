Более 2 тысяч фур скопилось на границе Беларуси и ЕС

Очереди большегрузов на границе с Евросоюзом растут в геометрической прогрессии. Если еще во вторник, 28 марта, проезда ожидали около 1 000 машин, сегодня их более 2 000. При этом половина транспорта застряла перед пунктом «Кукурыки» (с нашей стороны «Козловичи»), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот маршрут на въезд в Польшу остается самым загруженным с тех пор, как власти этой страны закрыли погранпереход «Берестовица-Бобровники». А контрольные службы сопредельной стороны усугубляют ситуацию, искусственно замедляя процесс оформления фур. В день поляки пропускают в лучшем случае половину от привычного количества грузовиков. Такой же тактики придерживаются таможенники Литвы и Латвии. На этих направлениях также скапливаются машины.