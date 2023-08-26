Олег Романов: БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, формировать новый порядок

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Похоже, начало конца прозападного гегемонизма. И политике, и в экономике. Но все начинается со смыслов. БРИКС, ШОС. Эти аббревиатуры, словно геополитические камни в окна Белого дома и Букингемского дворца.
Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
БРИКС становится действительно реальным субъектом мировой политики. В значительной мере БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, будет формировать новый порядок. Причем очень важно, что по первым, а уже и не первым, вполне уверенным шагам развития БРИКС это будет порядок не доминирования, не гегемонов, которые хотят подавлять остальные страны, а это будет союз равноправных держав, которые ведут переговоры, договариваются, которые учитывают интересы друг друга.
Читайте также:
Шесть новых участников БРИКС официально войдут в состав организации с 1 января 2024-го
Ветер перемен. Станет ли БРИКС альтернативой «Большой семёрке»?
Гигин о БРИКС: «Возникает альтернативный центр глобалистскому миру»