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Олег Романов: БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, формировать новый порядок

26 августа 2023 17:30
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Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Похоже, начало конца прозападного гегемонизма. И политике, и в экономике. Но все начинается со смыслов. БРИКС, ШОС. Эти аббревиатуры, словно геополитические камни в окна Белого дома и Букингемского дворца.

Олег Романов: БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, формировать новый порядок-1

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
БРИКС становится действительно реальным субъектом мировой политики. В значительной мере БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, будет формировать новый порядок. Причем очень важно, что по первым, а уже и не первым, вполне уверенным шагам развития БРИКС это будет порядок не доминирования, не гегемонов, которые хотят подавлять остальные страны, а это будет союз равноправных держав, которые ведут переговоры, договариваются, которые учитывают интересы друг друга.

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# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Олег Романов # Фотофакт

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