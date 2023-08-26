Олег Романов: БРИКС будет выстраивать новую геоструктуру мира, формировать новый порядок

Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его рубрика «Политика без галстуков и купюр» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пустовой: «Лукашенко стержень белорусской модели. Уникальной и жизнеспособной». Читать здесь.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Похоже, начало конца прозападного гегемонизма. И политике, и в экономике. Но все начинается со смыслов. БРИКС, ШОС. Эти аббревиатуры, словно геополитические камни в окна Белого дома и Букингемского дворца.