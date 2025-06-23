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Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

23 июня 2025 13:44
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Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок-0

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимир Зеленский может пойти на второй срок, назвав его самым лучшим лидером за всю историю независимости страны. Об этом он заявил в интервью The Times.

Он также отклонил обвинения мэра Киева Виталия Кличко в авторитаризме Зеленского. 

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что разговоры о выборах пройдут после завершения военного положения. 

В то же время ранее зарубежные СМИ сообщали, что сам Ермак раздражает американских политиков, как из Республиканской, так и из Демократической партий, своей жесткой манерой общения.

Фото: pixabay

# Международная политика # Андрей Ермак

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