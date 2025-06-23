Ермак заявил, что Зеленский должен баллотироваться на второй срок

Глава канцелярии президента Украины Андрей Ермак считает, что Владимир Зеленский может пойти на второй срок, назвав его самым лучшим лидером за всю историю независимости страны. Об этом он заявил в интервью The Times.

Он также отклонил обвинения мэра Киева Виталия Кличко в авторитаризме Зеленского.

«Я думаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого видела моя страна за годы своей независимости», – заявил Ермак.

Он подчеркнул, что разговоры о выборах пройдут после завершения военного положения.

В то же время ранее зарубежные СМИ сообщали, что сам Ермак раздражает американских политиков, как из Республиканской, так и из Демократической партий, своей жесткой манерой общения.