Шесть новых участников БРИКС официально войдут в состав организации с 1 января 2024-го

Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия официально приглашены в состав БРИКС. Официально они войдут в объединение с 1 января 2024 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лидеры государств – участников организации приняли итоговую декларацию по итогам саммита объединения.

Документ получил название «Йоханнесбург-2». Работу на мероприятиях форума продолжает делегация Беларуси. Сегодня, 24 августа, на полях саммита глава нашего внешнеполитического ведомства провел ряд встреч с зарубежными партнерами. Обстоятельный разговор состоялся с главой МИД Китая. Дипломаты обсудили график контактов и реализацию ключевых договоренностей, достигнутых во время визита Президента Беларуси в Китай в марте 2023-го. А с иранским коллегой Сергей Алейник затронул актуальные вопросы двусторонней повестки, в частности ход реализации дорожной карты сотрудничества, которая была подписана главами двух стран. Вопросы двусторонней повестки обсудили и с министрами иностранных дел Индии и Кубы. Тему продовольственной безопасности и ситуацию с калийными удобрениями обсудили на встречах с президентом Бразилии и премьер-министром Бангладеш.