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Министр иностранных дел Ирана провёл переговоры с президентом России

23 июня 2025 13:42
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Тегеран принимает меры для защиты своей безопасности и интересов государства после атаки США по ядерным объектам Ирана. Так, 23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Ирана провёл переговоры с президентом России-2

Стороны обсудили совместное реагирование на возникшую угрозу в рамках стратегического партнерства двух стран. В Кремле заявили, что позиция России относительно ближневосточного конфликта остается неизменной. Напомним, что Москва ранее осудила действия Израиля и США и призвала враждующие стороны к диалогу. Во время встречи президент России Владимир Путин назвал удары США по Ирану неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания.

# Международная политика

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