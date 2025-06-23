Министр иностранных дел Ирана провёл переговоры с президентом России

Тегеран принимает меры для защиты своей безопасности и интересов государства после атаки США по ядерным объектам Ирана. Так, 23 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны обсудили совместное реагирование на возникшую угрозу в рамках стратегического партнерства двух стран. В Кремле заявили, что позиция России относительно ближневосточного конфликта остается неизменной. Напомним, что Москва ранее осудила действия Израиля и США и призвала враждующие стороны к диалогу. Во время встречи президент России Владимир Путин назвал удары США по Ирану неспровоцированной агрессией, которой нет оправдания.