Спрос на необычные подарки огромный! Эта белоруска занимается мыловарением и создаёт шедевры ручной работы

Забавные зверушки, нежные букеты, вкусные десерты. Добро пожаловать в чудо-лэнд, который создает минчанка Виктория Сташевская. Мультяшный стиль мыловара оценили белорусы и иностранцы. По профессии – учитель начальных классов. Работала в колл-центре и маркетинге. На хендмейд переключилась случайно, когда решили с мужем добавить в жизнь немного творчества.

Виктория Сташевская, мыловар:

Чтобы стать на свой путь, мне понадобилось примерно полгода. Нужно просто перебороть страх, немного понаходиться в дискомфорте, потом это все проходит, и ты летишь, как ракета, вперед. Почему мыловарение? Ты можешь как будто оживлять этих персонажей, ты рисуешь им глазки, даешь им имена.