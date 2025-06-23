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Спрос на необычные подарки огромный! Эта белоруска занимается мыловарением и создаёт шедевры ручной работы

23 июня 2025 13:39
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Забавные зверушки, нежные букеты, вкусные десерты. Добро пожаловать в чудо-лэнд, который создает минчанка Виктория Сташевская. Мультяшный стиль мыловара оценили белорусы и иностранцы. По профессии – учитель начальных классов. Работала в колл-центре и маркетинге. На хендмейд переключилась случайно, когда решили с мужем добавить в жизнь немного творчества.

Спрос на необычные подарки огромный! Эта белоруска занимается мыловарением и создаёт шедевры ручной работы-2

Виктория Сташевская, мыловар:
Чтобы стать на свой путь, мне понадобилось примерно полгода. Нужно просто перебороть страх, немного понаходиться в дискомфорте, потом это все проходит, и ты летишь, как ракета, вперед. Почему мыловарение? Ты можешь как будто оживлять этих персонажей, ты рисуешь им глазки, даешь им имена.

Спрос на необычные подарки огромный! Эта белоруска занимается мыловарением и создаёт шедевры ручной работы-4

Всему наша героиня училась сама, путем проб и ошибок. Смотрела ролики на YouTube и форумы ремесленников. Сегодня ее мастерская напоминает маленькую лабораторию.

Подробности в видео

# Хобби

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