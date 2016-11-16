Олег Новицкий второй раз летит на МКС: старт ракеты запланирован на 17 ноября

Новости Беларуси. За день до старта. На космодроме Байконур готовится к запуску космический корабль «Союз МС-03». Он доставит новую экспедицию на Международную космическую станцию. Экипаж возглавит наш земляк летчик-космонавт Олег Новицкий.

Еще накануне он принял решение поднять на борт МКС белорусский флаг. Признательность за то, что в такой ответственный момент Олег Новицкий не забывает о своих корнях и о Беларуси 16 ноября высказал Президент страны. Александр Лукашенко направил телеграмму летчику-космонавту.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Где бы Вы ни находились, помните, что Родина гордится достойным сыном героического и трудолюбивого белорусского народа!

Отметим, что вместе с Олегом Новицким в космос отправятся астронавты из Франции и США. Им предстоит провести более 50 научных экспериментов. Для уроженца Беларуси это уже второй космический вояж, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вот так встречали очередную экспедицию космонавтов на Байконуре. Француз Тома Песке, американка Пегги Уитсон. И командир экипажа Олег Новицкий. Для него это второй полет. Пока космонавты еще в режиме обсервации, то есть находятся в стерильной зоне. К ним подпускают только тех, кто прошел медобследование. Потому что любая мелочь (например, насморк) может привести к отмене полета. Между тем, развлечения никто не отменял.

Тома Песке, член экипажа космического корабля «Союз МС-03» (Франция):

Мне очень нравится этот экипаж. Они хорошие люди. Мы вместе не только тренируемся, но проводим много времени как друзья.

На борт корабля Новицкий снова возьмет белорусский флаг. На нем напишет даты стыковки и вылета. А после отдаст в музей. Запуск ракеты запланирован на завтра. На 23 часа 20 минут и 13 секунд. К слову, старт откладывали несколько раз. Но на этот, уверяют на Байконуре, все идет по плану.

Олег Новицкий, командир экипажа космического корабля «Союз МС-03»:

На данный момент самое большое желание, чтобы старт нашего корабля был дан вовремя. А потом уже все остальные желания. Увидеть Землю. Буду искать какие-то интересны объекты на Земле и фотографировать их.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Сфотографировать Беларусь у космонавта наверняка получится. И не раз. МКС будет лететь с головокружительной скоростью. Почти 30 тысяч километров в час. И будет делать 16 полетов вокруг земли за сутки. Так что, иногда поднимайте голову в небо – возможно вас снимает Олег Новицкий.

На МКС экипаж пробудет около полугода. Космонавты проведут полсотни опытов. Миссия – очередной шаг, в том числе, в направлении Марса. Точнее, исследования Красной планеты. И космически приятно, что этот шаг – не без белорусского следа.