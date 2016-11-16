Второй после английского: почему белорусы выбирают французский язык

Новости Беларуси. Знание иностранных языков сближает не только людей, но и экономики. Сегодня в багаже топ-менеджера любого уровня должно быть их как минимум два. И один из языков – непременно французский. Франция — одна из ведущих экономик Европы и мира. На языке Гюго, Мольера и Дюма говорит более 270 миллионов человек, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Второй после английского в этой гимназии французский и вовсе номер один. Досконально изучают не только сам язык, но и нелингвистические дисциплины на нем: французская литература, география, история. Разумеется, все от первоисточника.

Илья Намаконов, учащийся 11 «А» класса гимназии № 9 Витебска, победитель республиканской олимпиады по французскому языку:

Больше всего мне нравятся социально-экономические науки, потому что это то, что неразрывно связано с нашей жизнью. Экономика, наше социальное общество – это важно в жизни каждого.

Первая фракофонная секция появилась в Минске двадцать лет назад. Сегодня такой метод обучения представлен во всех регионах страны. На базе восьми учебных заведений Беларуси. Сюда поступают после седьмого класса, в конце одиннадцатого сдают экзамен на уровень языка. Результат – не ниже B2.

Валентина Пересторонина, преподаватель французского языка гимназии № 9 Витебска:

Есть у нас люди, которые вполне успешно работают в различных сферах экономики здесь, в стране.

Язык искусства, путешествий и, конечно, карьеры. В этом смогла убедиться и Анна. Девушка – экономист-международник. Молодому специалисту французский не раз пригодился в ведении документации и в переговорах.

Анна Потапенко, специалист по внешнеэкономической деятельности ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:

Сотрудничаем с западной и северной частью Африки. В этих странах французский язык является официальным. На первоначальном этапе, когда с нами связывался клиент, и поступила заявка именно на французском языке, благодаря этому клиент был расположен к дальнейшему сотрудничеству.

О сотрудничестве с акцентом на язык говорили сегодня. Статистика диктует правила: в мире около более 270 миллионов франкофонов. К тому же, Франция – одна из ведущих экономик мира.

Дидье Канесс, Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики в Республике Беларусь:

Французский язык – это третий бизнес-язык в мире. У нас есть очень большой потенциал, который надо больше развивать. Есть сдвиги хорошие, значительные улучшения рейтинга, который получила Беларусь в последнем рейтинге мирового банка «Doing business».

Французский язык в Беларуси изучают примерно 27 тысяч человек. Большинство – школьники. Популяризация предмета – задача лингвистов двух стран.

Доминик Деприестер, заместитель главы миссии по французскому языку Министерства иностранных дел Франции:

Для нас очень важно показать белорусским учащимся, что французский язык может быть весьма полезен в их последующей карьере.

Ставка на образование неслучайна. Всему нужна база. Ведь бывает, что и глобальные цели начинаются с детской мечты.