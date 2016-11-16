В Минске изменен порядок оплаты коммунальных услуг через ЕРИП

Новости Беларуси. Запоздалые жировки, которые минчане в этом месяце пока так и не получили, опустят в почтовые ящики в ближайшее время. Заминка связана переводом системы платежей на новый формат.

16 ноября эта автоматизированная система стала доступна для минчан. Способ оплаты по сути был унифицирован. Вместо трех десятков разных расчетных процедур и форм появилась одна.

Для того, чтобы сделать платеж онлайн, нужно выбрать в электронной системе раздел «Минск», затем «Коммунальные платежи» и «Расчет-ЖКУ» в том случае, если получатель «Центр информационных технологий Мингорисполкома», сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Олег Чумаков, менеджер ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП»:

Единственные изменения, которые связаны с переходным периодом, то, что при оплате коммунальных услуг нужно будет ввести свой лицевой счет. Причем если раньше вводились 11 цифр, то сейчас – 10. Последнюю цифру вводить не надо. И когда человек введет свой лицевой счет, состоящий из десяти цифр, система запомнит эти данные и пересчитает автоматически. Дальше все будет по-прежнему.

Таким образом, ввести первые 10 цифр лицевого счета нужно будет лишь однажды. В корзине последних оплаченных платежей услуга переименуется автоматически.