Через границу – без барьеров: время перевода с широкой колеи на европейскую для поезда Москва – Берлин в Бресте сократится в 4 раза

Новости Беларуси. Москва – Минск – Варшава – Берлин. Четыре европейские столицы по железной дороге всего-то за 20 часов. 16 ноября в Бресте запустили установку, которая вчетверо сократит время перехода поездов с широкой колеи – ее используют в странах бывшего Советского Союза – на узкую европейскую. Правда эта технология работает только для нового испанского поезда, который будет курсировать дважды в неделю, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Объективы фото- и видеокамер, последние технические приготовления – и в путь. Проезд этого небольшого участка, словно выход на подиум, только вместо него – новейшее переводное устройство, а в роли модели – целый железнодорожный состав. Повышенный интерес не случаен. Такой механизм для поездов с системой изменения ширины колесных пар на постсоветском

пространстве внедрен впервые.

Александр Михалевский, начальник пункта перестановки вагонов станции «Брест»:

Вот за этот промежуток – расстояние 15-20 метров – происходит изменение ширины колеи на 1435, на узкую, или же на широкую обратно 1520 мм. В это время пассажиры находятся в вагонах и не чувствуют этого дискомфорта прохода поезда через переводное устройство.

Петр Бутрим, СТВ:

С виду громоздкая конструкция имеет простой и понятный принцип работы. При переходе через путепроводное устройство колеса разгружаются и постепенно перемещаются из одного фиксированного положения в другое. В данном случае – более широкое. Таким образом, весь участок состав проходит буквально за полчаса.

К слову, при прежней схеме – со сменой колесных пар – на это уходило в четыре раза больше и времени, и человеческих ресурсов. За переход поезда с одной колеи на другую теперь отвечают не 28, а всего 7 человек.

Александр Петрунин, заместитель генерального директора транспортной компании (Россия):

Для сравнения мы показывали, как выполняется работа по существующей уже технологии смены ширины колеи путем смены тележки на вагоне. Действительно, большая тяжелая работа, которая отвлекает большое количество специалистов для ее выполнения. Сейчас же вы видели, что при скорости в 15 км/ч поезд проходит по данному переводному устройству и ширина колеи с широкой на узкую меняется без проблем.

Работа над сложным инновационным проектом продолжалась почти два года. Надо отметить, что вопрос ширины колеи железных дорог актуален не только для белорусско-польской границы. Например, Испания имеет такой же

барьер с соседней Францией, а Россия – с Китаем. Всего же в мире насчитывается 16 стандартов ширины колеи.

Сергей Коцуба, главный инженер Брестского отделения Белорусской железной дороги:

Было очень много нюансов, чтобы его построить правильно. Нужно было узнать технологию, само устройство и как оно работает. Поэтому было много вопросов и работы с российской стороной.

Со следующего месяца через этот участок дважды в неделю уже беспрепятственно будет курсировать поезд Москва – Берлин. Благодаря новой технологии время состава в пути сократится на 4 часа.