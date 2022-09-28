Олег Новицкий посетит научно-космический форум Беларуси и России 

Высокий уровень сотрудничества и поистине космические планы. Беларусь и Россия демонстрируют укрепление связей в областях науки, промышленности, новых сфер бизнеса и технологий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередной пример такого взаимодействия – белорусско-российский научно-космический форум, который пройдет 28 сентября в Москве. Эксперты обсудят возможности совместной работы в рамках космических программ, а также пути усиления промышленной кооперации в Союзном государстве. Особое внимание будет уделено развитию научно-технологической базы государств и совместным проектам в области высшего технического образования.

У Беларуси весьма представительная делегация. Среди участников форума и наш соотечественник – космонавт-испытатель Олег Новицкий.