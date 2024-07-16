В Минске вспоминают первый партизанский парад 1944-го
Ровно 80 лет назад в Минске прошел первый партизанский парад. Участие в нем приняли не военнослужащие регулярной армии, а народные мстители. Масштабное шествие собрало более 30 тысяч партизан из 30 бригад и отдельных отрядов. Это был настоящий триумф народа-победителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В память о героических событиях у памятника «Беларусь партизанская» в Минске прошел торжественный митинг. Члены Президиума и работники секретариата Совета Республики возложили к подножию монумента цветы.
Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сражаясь против регулярной немецко-фашисткой армии, находясь в лесах и болотах, в подполье, они свято чтили память о независимости нашей Родины. Они знали, что единственная кара, которая последует за нахождение в партизанах и в подполье, – смерть. Но они выстояли, сделали все, чтобы наша страна была свободной.
В годы войны на территории нашей страны действовали почти 375 тысяч партизан и около 80 тысяч подпольщиков. На их боевом счету около полумиллиона жизней оккупантов и их пособников, более 11 тысяч уничтоженных вражеских эшелонов и бесчисленное множество других подвигов.