В Минске вспоминают первый партизанский парад 1944-го

Ровно 80 лет назад в Минске прошел первый партизанский парад. Участие в нем приняли не военнослужащие регулярной армии, а народные мстители. Масштабное шествие собрало более 30 тысяч партизан из 30 бригад и отдельных отрядов. Это был настоящий триумф народа-победителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В память о героических событиях у памятника «Беларусь партизанская» в Минске прошел торжественный митинг. Члены Президиума и работники секретариата Совета Республики возложили к подножию монумента цветы.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сражаясь против регулярной немецко-фашисткой армии, находясь в лесах и болотах, в подполье, они свято чтили память о независимости нашей Родины. Они знали, что единственная кара, которая последует за нахождение в партизанах и в подполье, – смерть. Но они выстояли, сделали все, чтобы наша страна была свободной.