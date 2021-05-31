Прямой эфир

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников

31 мая 2021 16:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников. Почти тысяча учащихся посетили легендарную 103-ю воздушно-десантную бригаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников-1

Ребятам продемонстрировали навыки рукопашного боя, прошли показательные выступления разведывательно-десантной роты. Школьников ознакомили с современным вооружением, показали, как правильно застилать кровать в казарме. Самым запоминающимся моментом стал прыжок с парашютом. Правда, на тренажере.

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников-4

Килограммов 15, я думаю. То есть оно вообще не легкое. Непонятно вообще, не понимал, что делать, как это происходит, было страшно, напряженно, думал, что у меня не получится.

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников-7

Пойду в армию, хотелось бы ВДВ, хотелось бы пройти этот отбор. Видно тут сразу, что солдат готовят.

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников-10

Александр Пастернак, ио. заместителя командира 103-й воздушно-десантной бригады по идеологической работе:
На сборах мы развернули шесть учебных точек, на которых показываем разборку, сборку оружия. Дети могут познакомиться с наземной отработкой элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе, познакомиться с современной техникой, которая стоит на вооружении в силах специальных операций Вооруженных Сил.

Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников-13

1 июня, в День защиты детей, в бригаде также ждут гостей. С праздником здесь поздравят ребят с особенностями развития. Их также ознакомят с жизнью военнослужащих.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Пастернак # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Надо наладить отношения, восстановить их». Депутат Сейма Латвии прокомментировал ситуацию с Беларусью
31 мая 2021 15:52

«Надо наладить отношения, восстановить их». Депутат Сейма Латвии прокомментировал ситуацию с Беларусью

Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности
31 мая 2021 15:29

Николай Борисевич: рынок Африки очень перспективный. Мы заинтересованы занять свою нишу, и у нас есть все возможности

У подножия участники выстроились в фигуру сердца. Что ждёт гостей площадки у Кургана Славы?
31 мая 2021 15:19

У подножия участники выстроились в фигуру сердца. Что ждёт гостей площадки у Кургана Славы?