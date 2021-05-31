Показали сборку оружия и прыжок с парашютом. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников

Новости Беларуси. Витебские десантники пригласили к себе в часть школьников. Почти тысяча учащихся посетили легендарную 103-ю воздушно-десантную бригаду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребятам продемонстрировали навыки рукопашного боя, прошли показательные выступления разведывательно-десантной роты. Школьников ознакомили с современным вооружением, показали, как правильно застилать кровать в казарме. Самым запоминающимся моментом стал прыжок с парашютом. Правда, на тренажере.

Килограммов 15, я думаю. То есть оно вообще не легкое. Непонятно вообще, не понимал, что делать, как это происходит, было страшно, напряженно, думал, что у меня не получится.

Пойду в армию, хотелось бы ВДВ, хотелось бы пройти этот отбор. Видно тут сразу, что солдат готовят.

Александр Пастернак, и. о. заместителя командира 103-й воздушно-десантной бригады по идеологической работе:

На сборах мы развернули шесть учебных точек, на которых показываем разборку, сборку оружия. Дети могут познакомиться с наземной отработкой элементов прыжка на воздушно-десантном комплексе, познакомиться с современной техникой, которая стоит на вооружении в силах специальных операций Вооруженных Сил.