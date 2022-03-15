Олег Гайдукевич: «Никто нас экономически, люди должны знать, никогда не уничтожит. Это невозможно»

На фоне западных санкций наши правительства решили углублять кооперацию в Союзном государстве и общими усилиями обеспечить дальнейший рост совместного товарооборота. Например, в 2021 году он вырос на треть, достигнув 38,5 миллиарда долларов. Для преодоления санкционного давления, которое сегодня испытывают Россия и Беларусь, разработано более 100 инициатив.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Никто нас экономически, люди должны знать, никогда не уничтожит. Это невозможно. Цель одна – взорвать изнутри наше общество. В Беларуси или в России. И мы видим, как оперативно реагируют правительства. То, что они вчера договорились – это крайне важно для развития экономики и Беларуси, и России. Это очень актуально, это не позволит нам каким-то образом снизить те темпы развития, которые мы наметили. И максимально нивелировать те негативные явления, которые хотят в нашу экономику внести вот эти санкции.