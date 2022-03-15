Олег Гайдукевич: «Никто нас экономически, люди должны знать, никогда не уничтожит. Это невозможно»

Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и России продемонстрировали единство двух стран перед внешними вызовами. Такими впечатлениями 15 марта делятся депутаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и России продемонстрировали единство двух стран перед внешними вызовами. Такими впечатлениями 15 марта делятся депутаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На фоне западных санкций наши правительства решили углублять кооперацию в Союзном государстве и общими усилиями обеспечить дальнейший рост совместного товарооборота. Например, в 2021 году он вырос на треть, достигнув 38,5 миллиарда долларов. Для преодоления санкционного давления, которое сегодня испытывают Россия и Беларусь, разработано более 100 инициатив.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Никто нас экономически, люди должны знать, никогда не уничтожит. Это невозможно. Цель одна – взорвать изнутри наше общество. В Беларуси или в России. И мы видим, как оперативно реагируют правительства. То, что они вчера договорились – это крайне важно для развития экономики и Беларуси, и России. Это очень актуально, это не позволит нам каким-то образом снизить те темпы развития, которые мы наметили. И максимально нивелировать те негативные явления, которые хотят в нашу экономику внести вот эти санкции.
Игорь Комаровский: рассматривался спектр вопросов, который входит в набор 28 союзных программ. Читайте здесь.