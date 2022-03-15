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Игорь Комаровский: рассматривался спектр вопросов, который входит в набор 28 союзных программ

15 марта 2022 18:04
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Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и России продемонстрировали единство двух стран перед внешними вызовами. Такими впечатлениями 15 марта делятся депутаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Комаровский: рассматривался спектр вопросов, который входит в набор 28 союзных программ-1

Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Беларуси:  
Вчера рассматривался целый спектр вопросов, касающихся и кооперационных связей промышленности, и в поставках сельхозпродукции на территории государств, заинтересованных в энергетической сфере, безусловно. То есть это весь тот спектр, который входит в набор 28 союзных программ. Ну и, конечно, вопросы, касающиеся оборонительной сферы – они тоже, я думаю, были на повестке.  

Игорь Комаровский: рассматривался спектр вопросов, который входит в набор 28 союзных программ-4

Наши страны продолжат реализовывать крупные инвестпроекты, укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. В ближайшее время предстоит определить новые точки роста и для наших экономик.  

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# Беларусь-Россия # общество # Олег Гайдукевич # Игорь Комаровский # Фотофакт

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