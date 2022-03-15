Игорь Комаровский: рассматривался спектр вопросов, который входит в набор 28 союзных программ

Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и России продемонстрировали единство двух стран перед внешними вызовами. Такими впечатлениями 15 марта делятся депутаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Переговоры Беларуси и России продемонстрировали единство двух стран перед внешними вызовами. Такими впечатлениями 15 марта делятся депутаты белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Комаровский, председатель Постоянной комиссии Национального собрания Беларуси:
Вчера рассматривался целый спектр вопросов, касающихся и кооперационных связей промышленности, и в поставках сельхозпродукции на территории государств, заинтересованных в энергетической сфере, безусловно. То есть это весь тот спектр, который входит в набор 28 союзных программ. Ну и, конечно, вопросы, касающиеся оборонительной сферы – они тоже, я думаю, были на повестке.
Наши страны продолжат реализовывать крупные инвестпроекты, укреплять цепочки взаимных поставок товаров и услуг, расширять программы импортозамещения. В ближайшее время предстоит определить новые точки роста и для наших экономик.
Олег Гайдукевич: «Никто нас экономически, люди должны знать, никогда не уничтожит. Это невозможно». Читайте здесь.