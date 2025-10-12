Олег Дьяченко: американцы приезжали в Беларусь и говорили, что это рай!

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

К вам в парламент очень часто приезжают гости из наших дружественных стран. Иногда из дальнего зарубежья приезжают. Особенно в последнее время. Наш Президент говорит: работайте, парламентарии, в том числе и на дальнюю дугу.