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Олег Дьяченко: американцы приезжали в Беларусь и говорили, что это рай!

12 октября 2025 07:55
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
К вам в парламент очень часто приезжают гости из наших дружественных стран. Иногда из дальнего зарубежья приезжают. Особенно в последнее время. Наш Президент говорит: работайте, парламентарии, в том числе и на дальнюю дугу. 

Олег Дьяченко: американцы приезжали в Беларусь и говорили, что это рай!-2

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Американцы приезжали, были в парламенте. 

Александр Осенко:
И что они сказали по поводу наших улиц? 

Олег Дьяченко:
Они ходят, поднимая руки, они говорят: это рай, это чистота, это порядок. Они восхищены!

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# Интервью # Олег Дьяченко # Александр Осенко

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