Прямой эфир

Молодёжь не верит в то, какая жизнь была в 90-е! Олег Дьяченко вспомнил, как жили после развала СССР

12 октября 2025 07:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вспомните 90-е годы. 

Молодёжь не верит в то, какая жизнь была в 90-е! Олег Дьяченко вспомнил, как жили после развала СССР-2

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Не хочу вспоминать. Это был ужас. Студент, потом аспирант. Я помню, я был в аспирантуре, 1998 год, а до этого еще в 1997-м приезжал в Академию наук. Жили, приходили на Комаровку. Страх, полуголодные годы в прямом смысле слова. Ни заработать, ничего. Тяжелейшее время. 

Александр Осенко:
Вы это вспоминаете на своих встречах с молодежью? 

Олег Дьяченко:
Да. Но молодежь, кстати, не верит. Я даже «книжечку спажыўца», которая у нас была, приношу на встречу. Я объясняю, начало 90-х годов, тебе были положены одни туфли в полгода или в год, пара носок, предметы длительного пользования. Сейчас общество избытка. Кстати, многие иностранцы не верят, что у нас изобилие. 

Читайте также:

Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдете

Олег Дьяченко: американцы приезжали в Беларусь и говорили, что это рай!

Как создавался Музей первого Президента? Олег Дьяченко рассказал, как появилась эта идея

# Интервью # Олег Дьяченко # Александр Осенко

Другие новости рубрики

Все новости
Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдёте
12 октября 2025 07:40

Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдёте

Как западные спецслужбы использовали религиозные секты в Беларуси? Мнение
12 октября 2025 07:34

Как западные спецслужбы использовали религиозные секты в Беларуси? Мнение

Олег Дьяченко: в Беларуси созданы идеальные условия для полноценной религиозной жизни
12 октября 2025 07:27

Олег Дьяченко: в Беларуси созданы идеальные условия для полноценной религиозной жизни