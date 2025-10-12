Молодёжь не верит в то, какая жизнь была в 90-е! Олег Дьяченко вспомнил, как жили после развала СССР

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не хочу вспоминать. Это был ужас. Студент, потом аспирант. Я помню, я был в аспирантуре, 1998 год, а до этого еще в 1997-м приезжал в Академию наук. Жили, приходили на Комаровку. Страх, полуголодные годы в прямом смысле слова. Ни заработать, ничего. Тяжелейшее время.

Александр Осенко:

Вы это вспоминаете на своих встречах с молодежью?

Олег Дьяченко:

Да. Но молодежь, кстати, не верит. Я даже «книжечку спажыўца», которая у нас была, приношу на встречу. Я объясняю, начало 90-х годов, тебе были положены одни туфли в полгода или в год, пара носок, предметы длительного пользования. Сейчас общество избытка. Кстати, многие иностранцы не верят, что у нас изобилие.

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