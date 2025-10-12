Как западные спецслужбы использовали религиозные секты в Беларуси? Мнение
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы с экстремальными, я бы так сказал, сектами сталкивались?
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В первой половине 90-х, конечно, «Великое белое братство» пресловутое, последователи Аум Сенрике в Беларуси, восточных индуистских культов достаточно много было. Отрегулировали эту ситуацию во второй половине 90-х благодаря закону «О свободе совести и религиозных организациях» 2002 года, ряда других нормативных документов, отрегулировали эту ситуацию, ушли они. Может быть, это связано еще и с тем, что первая волна интересантов приходит, потом год-два-три – психологически они могут разочаровываться и уходить из этих культов. То есть не обязательно, что они там остаются.
Александр Осенко:
Меня интересует, а что движет этими людьми, которые находятся в секте?
Олег Дьяченко:
Есть потребность. Есть у каждого человека потребность в чем? В любви, во внимании, в том, чтобы его выслушали. Потребность в общении. Эту потребность мы пытаемся удовлетворить нерелигиозным способом. Через общение в трудовом коллективе, с друзьями, со знакомыми. Если эта потребность таким вот светским способом не удовлетворяется, то, конечно, здесь включаются религиозные механизмы.
Александр Осенко:
А как мы поставили барьер в стране?
Олег Дьяченко:
Законодательно. Потому что эта волна шла, в первую очередь, из-за рубежа.
Александр Осенко:
А это была целенаправленная работа зарубежных спецслужб? Потому что я понимаю, о чем я говорю.
Олег Дьяченко:
Нет, шел поток. Спецслужбы только использовали этот механизм, чтобы, во-первых, закрепить деидеологизацию советского общества, разрушить старые императивы, которые существовали, которые были еще в советский период времени созданы. Дальше действовать по принципу идеологической атомизации, чтобы не было единой идеологии, чтобы разные эти культовые группы разрывали изнутри общество.
Александр Осенко:
Опять-таки, это же стирание нашей традиционной ценности, это опять-таки манкурты.
Олег Дьяченко:
На базе этих ценностей, естественно, это маргинальная среда, пытаются сформировать другую систему ценностей, потому что люди без ценностей вообще существовать-то не могут. Вопрос идет о том, что одна система ценностей заменяется на другую систему ценностей.
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