Как западные спецслужбы использовали религиозные секты в Беларуси? Мнение

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы с экстремальными, я бы так сказал, сектами сталкивались?

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В первой половине 90-х, конечно, «Великое белое братство» пресловутое, последователи Аум Сенрике в Беларуси, восточных индуистских культов достаточно много было. Отрегулировали эту ситуацию во второй половине 90-х благодаря закону «О свободе совести и религиозных организациях» 2002 года, ряда других нормативных документов, отрегулировали эту ситуацию, ушли они. Может быть, это связано еще и с тем, что первая волна интересантов приходит, потом год-два-три – психологически они могут разочаровываться и уходить из этих культов. То есть не обязательно, что они там остаются. Александр Осенко:

Меня интересует, а что движет этими людьми, которые находятся в секте? Олег Дьяченко:

Есть потребность. Есть у каждого человека потребность в чем? В любви, во внимании, в том, чтобы его выслушали. Потребность в общении. Эту потребность мы пытаемся удовлетворить нерелигиозным способом. Через общение в трудовом коллективе, с друзьями, со знакомыми. Если эта потребность таким вот светским способом не удовлетворяется, то, конечно, здесь включаются религиозные механизмы.