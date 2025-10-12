Олег Дьяченко: в Беларуси созданы идеальные условия для полноценной религиозной жизни
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конец 80-х, начало 90-х годов. Перестройка. Религиозный ренессанс. Огромное количество различных зарубежных миссий, активизация здесь религиозной жизни, поскольку из подполья стали выходить на свет десятки, а потом уже и сотни различных религиозных групп, религиозных организаций, потом это все было в публичной форме. Это вызвало интерес, а дальше уже, скажем так, хобби перешло в профессию. Дипломная работа была посвящена истории протестантизма. Баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня в Беларуси. Дальше соответствующая диссертация была мной подготовлена очень быстро. За два года я написал диссертацию.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Насколько я знаю, у вас более 100 научных работ.
Олег Дьяченко:
Да, разных, это и монографии.
Александр Осенко:
Восемь монографий и семь учебно-методических пособий. Вы входите в экспертный совет или даже возглавляете экспертный совет?
Олег Дьяченко:
Сегодня, да, председатель Экспертного совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей.
Александр Осенко:
Сколько у нас религиозных организаций зарегистрировано?
Олег Дьяченко:
25 направлений.
Александр Осенко:
А организаций сколько зарегистрировано?
Олег Дьяченко:
Более трех тысяч. Сейчас закончилась процедура перерегистрации. Многие организации самоликвидировались. В целом скажу, что условия у нас в республике для полноценной религиозной жизни созданы идеальные. Государство поддерживает все существующие конфессии, в первую очередь, ведущие. Речь идет о Белорусской православной церкви. Если взять статистику, то по данным социологических опросов, 60-70% населения верит в существование сверхъестественного, то есть они религиозные. А вот из этих 60-70% больше 80% самоидентифицируют себя как верующие, исповедующие православие.
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