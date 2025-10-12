Олег Дьяченко: в Беларуси созданы идеальные условия для полноценной религиозной жизни

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Конец 80-х, начало 90-х годов. Перестройка. Религиозный ренессанс. Огромное количество различных зарубежных миссий, активизация здесь религиозной жизни, поскольку из подполья стали выходить на свет десятки, а потом уже и сотни различных религиозных групп, религиозных организаций, потом это все было в публичной форме. Это вызвало интерес, а дальше уже, скажем так, хобби перешло в профессию. Дипломная работа была посвящена истории протестантизма. Баптисты, пятидесятники, адвентисты седьмого дня в Беларуси. Дальше соответствующая диссертация была мной подготовлена очень быстро. За два года я написал диссертацию.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Насколько я знаю, у вас более 100 научных работ.

Олег Дьяченко:

Да, разных, это и монографии.

Александр Осенко:

Восемь монографий и семь учебно-методических пособий. Вы входите в экспертный совет или даже возглавляете экспертный совет?