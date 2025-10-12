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Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдёте

12 октября 2025 07:40
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси. 

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как глубоко вы погружаетесь в ту или иную конфессию, когда пишете что-то? 

Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдёте-2

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Когда выезжаю в регион, обязательно ставлю себе в план встречи с представителями религиозных общин, чтобы их выслушать, обозначить те тренды конфессиональной политики, которые сегодня необходимо всем, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, реализовывать. Я везде подчеркиваю, что мы на конституционном референдуме, когда очень плотно поработали, имплементировали национальное законодательство, Конституцию, весь набор базовых христианских ценностей. 

Поэтому я бы сегодня сказал, что Конституция Республики Беларусь имеет христианскую направленность. Нигде такого в мире вы больше не найдете. У нас уникальная ситуация. Как говорим, 25 религиозных направлений или конфессий. И между ними сегодня установлено благодаря государству, регулирующей роли государства, согласие, сегодня мы не видим конфликтов между ними. Это и залог мира, но это благодаря государству, подчеркиваю. Если государство уйдет от регулирования этих процессов, то возобладают другие тренды – дезинтеграционные. 

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# Конституция # Олег Дьяченко # Религия # Интервью # Александр Осенко

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