Дьяченко: Конституция Беларуси имеет христианскую направленность, нигде в мире вы больше такого не найдёте

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Когда выезжаю в регион, обязательно ставлю себе в план встречи с представителями религиозных общин, чтобы их выслушать, обозначить те тренды конфессиональной политики, которые сегодня необходимо всем, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, реализовывать. Я везде подчеркиваю, что мы на конституционном референдуме, когда очень плотно поработали, имплементировали национальное законодательство, Конституцию, весь набор базовых христианских ценностей.

Поэтому я бы сегодня сказал, что Конституция Республики Беларусь имеет христианскую направленность. Нигде такого в мире вы больше не найдете. У нас уникальная ситуация. Как говорим, 25 религиозных направлений или конфессий. И между ними сегодня установлено благодаря государству, регулирующей роли государства, согласие, сегодня мы не видим конфликтов между ними. Это и залог мира, но это благодаря государству, подчеркиваю. Если государство уйдет от регулирования этих процессов, то возобладают другие тренды – дезинтеграционные.

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