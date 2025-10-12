Как создавался Музей первого Президента? Олег Дьяченко рассказал, как появилась эта идея

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Олег Дьяченко, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

1995 год. Я по распределению остаюсь работать в педагогическом институте, должность заведующего музейным комплексом. Интересная такая должность с очень невысокой заработной платой, но это неважно. Ознакомившись с музейной экспозицией, я подумал, что необходимо нам, скажем так, сделать музейную экспозицию, посвященную нашему выпускнику исторического факультета 1975 года, первому Президенту. Тем более, что все университеты и за рубежом, и у нас гордятся своими выдающимися выпускниками. Поэтому вышел с этой инициативой на ректора нашего пединститута. Он поддержал.

Буквально через полгода был уже создан первый стенд, посвященный главе государства, где мы разместили факсимиле и зачетной книжки, и характеристик школьных. И, знаете, вот эта экспозиция вызвала очень значительный интерес не только у студентов, но и у людей со стороны, которые приходили в университет.

Александр Осенко:

А сейчас она существенно расширилась?

Олег Дьяченко:

Да, она расширилась. У нас создан Музей славы университета, где проходят встречи. Музей носит учебный характер, как учебная лаборатория. Там, конечно, наряду со стендом, посвященным главе государства, есть еще стенды небольшие, посвященные выдающимся выпускникам нашего университета. Поэтому много мероприятий проходит.

Александр Осенко:

А ваша фотография там есть?

Олег Дьяченко:

Недавно появилась.