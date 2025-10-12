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Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга

12 октября 2025 07:51
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Поддержка молодых ученых на государственном уровне. Сотрудники Витебского университета имени Машерова получили грант Министерства образования на реализацию инновационного проекта по вопросам экологической безопасности белорусского поозерья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга-2

Не первый год молодые ученые изучают влияние токсинов на живые организмы. В качестве объекта выбрали пресноводных моллюсков. Испытания проводились в десятках белорусских озер.

Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга-4

Александр Чиркин, профессор кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
Почему моллюски? Это беспозвоночные, которые реагируют на окружающую среду. И то, что они получили из окружающей среды, мы можем исследовать их гемолимфу, их ткани и определить, что же они получили, какой будет результат. 

Первые результаты эксперимента уже внедрены в учебный процесс. Но главная задача ученых – разработать совершенно новый метод для мониторинга, который позволит определять загрязнение водных экосистем на самых ранних стадиях.

Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга-6

Полина Пинчук, преподаватель кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
У нас есть в университете современное оборудование, на котором мы можем выполнять свои исследования не только в качестве лабораторного эксперимента, но и на молекулярном уровне, то есть как раз методом биоинформатики. В результате мы получим новый метод, который будет использоваться в экологическом мониторинге. Он отличается от уже существующих тем, что мы сможем определить уже на самых ранних стадиях какое-либо загрязнение водных экосистем. 

Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга-8

Мария Вишневская, лаборант кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
Поддержка государства в материальном плане, потому что возможность закупать реагентику для проведения опытов – это очень важно. Также современное оснащение лабораторий, которое является тем самым фундаментом, помогающим нам двигаться вперед. 

Экспериментом молодых ученых из Беларуси заинтересовались и в других странах. Так, результаты исследований внедрены в лабораторию Российского педагогического университета.

# Ученые # Белорусская наука

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