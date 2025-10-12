Учёные из ВГУ получили грант – они разрабатывают новый способ экологического мониторинга
Поддержка молодых ученых на государственном уровне. Сотрудники Витебского университета имени Машерова получили грант Министерства образования на реализацию инновационного проекта по вопросам экологической безопасности белорусского поозерья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не первый год молодые ученые изучают влияние токсинов на живые организмы. В качестве объекта выбрали пресноводных моллюсков. Испытания проводились в десятках белорусских озер.
Александр Чиркин, профессор кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
Почему моллюски? Это беспозвоночные, которые реагируют на окружающую среду. И то, что они получили из окружающей среды, мы можем исследовать их гемолимфу, их ткани и определить, что же они получили, какой будет результат.
Первые результаты эксперимента уже внедрены в учебный процесс. Но главная задача ученых – разработать совершенно новый метод для мониторинга, который позволит определять загрязнение водных экосистем на самых ранних стадиях.
Полина Пинчук, преподаватель кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
У нас есть в университете современное оборудование, на котором мы можем выполнять свои исследования не только в качестве лабораторного эксперимента, но и на молекулярном уровне, то есть как раз методом биоинформатики. В результате мы получим новый метод, который будет использоваться в экологическом мониторинге. Он отличается от уже существующих тем, что мы сможем определить уже на самых ранних стадиях какое-либо загрязнение водных экосистем.
Мария Вишневская, лаборант кафедры химии и естественнонаучного образования ВГУ имени П.М. Машерова:
Поддержка государства в материальном плане, потому что возможность закупать реагентику для проведения опытов – это очень важно. Также современное оснащение лабораторий, которое является тем самым фундаментом, помогающим нам двигаться вперед.
Экспериментом молодых ученых из Беларуси заинтересовались и в других странах. Так, результаты исследований внедрены в лабораторию Российского педагогического университета.