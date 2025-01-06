Прямой эфир

В храмах Беларуси идут последние приготовления к праздничной литургии

06 января 2025 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе менее чем через 2 часа начнется всенощное бдение, а следом праздничная божественная литургия. По традиции ее возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храмах Беларуси идут последние приготовления к праздничной литургии-2

У входа в храм уже установлена рождественская вертепная композиция, воссоздающая момент рождения Иисуса: Мария и Иосиф поклоняются младенцу. Каждый элемент наполнен глубоким символизмом: пастухи олицетворяют простых людей, пришедших со смирением к Спасителю, а волхвы – мудрецов, преодолевших долгий путь, чтобы принести дары в знак почтения.

Все это, чтобы максимально передать атмосферу тех времен. Сейчас прихожане с особым предрождественским настроением собираются в храме, ожидая начала торжественного богослужения.

В храмах Беларуси идут последние приготовления к праздничной литургии-4

Праздник, как говорится, в душе человека каждого. Это какое-то обновление, какие-то надежды на хорошее будущее, на хороший год.

Сейчас хорошая, приятная атмосфера, я в ожидании чуда.

В храмах Беларуси идут последние приготовления к праздничной литургии-6

Праздник вызывает в душе какую-то доброту, заставляет задуматься о высоком, что нужно делать добро.

Ранняя рождественская литургия состоится 7 января в 7 утра. Молитва объединяет верующих в храмах, но не менее важно уделить время семье и близким в эти особые дни. Рождественское время охватывает весь период до Крещения.

# Рождество

Другие новости рубрики

Все новости
Готовность аграриев к весенним полевым работам составляет 80%
06 января 2025 16:55

Готовность аграриев к весенним полевым работам составляет 80%

Вера в чудо и волшебная атмосфера – как проходит подготовка храмов к Рождеству?
06 января 2025 16:51

Вера в чудо и волшебная атмосфера – как проходит подготовка храмов к Рождеству?

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»
06 января 2025 16:48

О нынешней электоральной кампании и почему её называют «железная леди» – Лидия Ермошина в «Рецепте настоящего белоруса»