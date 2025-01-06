В храмах Беларуси идут последние приготовления к праздничной литургии

В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе менее чем через 2 часа начнется всенощное бдение, а следом праздничная божественная литургия. По традиции ее возглавит Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У входа в храм уже установлена рождественская вертепная композиция, воссоздающая момент рождения Иисуса: Мария и Иосиф поклоняются младенцу. Каждый элемент наполнен глубоким символизмом: пастухи олицетворяют простых людей, пришедших со смирением к Спасителю, а волхвы – мудрецов, преодолевших долгий путь, чтобы принести дары в знак почтения.

Все это, чтобы максимально передать атмосферу тех времен. Сейчас прихожане с особым предрождественским настроением собираются в храме, ожидая начала торжественного богослужения.