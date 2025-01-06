Готовность аграриев к весенним полевым работам составляет 80%

О турбулентности глобальных геополитических процессов приходится говорить все чаще. Это реальность, в которой мы живем и под условия которой вынуждены подстраиваться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продиктована нестабильность как естественными факторами (например, изменения климата диктуют свои условия), так и рукотворными причинами. Договариваться и искать компромисс хотят далеко не все, но понимание, что это нужно делать, постепенно крепнет.

Тем не менее заглавной задачей остаются внутренние национальные вопросы каждого государства. В Беларуси они определены, актуализируются с учетом современной повестки. Неизменными остаются ориентация на нужды населения, сохранение суверенитета. Прошлый год был насыщен на события, темп не спадает и в новом 2025-м. Уже в этом месяце завершится электоральная кампания. Традиционно выборы главы государства в стране – праздник. Но и о буднях забывать не стоит. Перед правительством поставлены задачи, выполнить которые необходимо. Иначе, как неоднократно отмечал Александр Лукашенко, нас затопчут.

Президентская кампания в Беларуси сегодня на слуху. За ней пристально следят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Очевидно, с разными настроениями. Кто-то вспоминает неудачные попытки изменить выверенный суверенный курс Минска, а другие смотрят шире, в глобальном контексте. А мир живет переменами, он неустойчив, и запрос на стабильность, которую еще недавно в контексте Беларуси высмеивали борцы за перемены, растет. Чистые города, низкие цены на коммунальные услуги, разнообразие на магазинных полках, словом, социальная защищенность и уверенность в дне завтрашнем и последующих – то, чего сегодня хотят простые люди и в Европе, и в Англии, и в США. Но все начинается с головы, читай, руководства страны и четкого плана развития.

Я считаю, что должен каждый проголосовать. Обязательно. В связи с этой тяжелой обстановкой, а у нас, видите, спокойно, все ходят, тишина и покой.

Каждый белорус должен принять участие, отсиживаться не стоит. Поэтому нам нужно свою гражданскую позицию высказать и показать, за кого будет голосовать народ.

В Беларуси все решения, прежде чем получить статус окончательного, проходят через вопрос-фильтр: что будет лучше для людей? Собственно, белорусы сами отвечают на этот вопрос в ходе общественных обсуждений, диалоговых площадок, референдумов. Вместе выбирают путь, которым будет идти страна. Иногда мнения расходятся, но константа определена нами давно – суверенитет и независимость. А для этого важна экономика. О ней Президент ориентирует не забывать никогда, ни в зимние праздники, ни в электоральный период. Лукашенко: посеять как надо, чтобы у людей был кусок хлеба на столе – тогда не страшны нам никакие выборы. Подробнее.

Продовольственная безопасность – вопрос наиболее чувствительный. Он как лакмусовая бумажка для населения. Не будет достатка продуктов – и понимание, что не все в порядке, придет крайне быстро. Беларуси это не грозит. Каравай 2024 года собрали внушительный.

Впрочем, битва за урожай не имеет начала и конца. Аграрии работают круглогодично. Например, когда поля опустели, урожай собрали на хранение, началось поднятие зяби. Зимой в спячку не впадает и агрокомбинат «Дзержинский». Снежные дни – время работы на мехдворе, в мастерских нет простоя. Уже сейчас технику готовят к посевной. От того, как заложат урожай, зависит конечный результат.