На МТЗ стартовал сезон промышленного туризма

Интерес к легендарным производствам растет, а промышленный туризм в тренде. Тур по цехам Минского тракторного завода на 3 января раскупили еще в начале декабря. Экскурсионный сезон стартовал на МТЗ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интерес к легендарным производствам растет, а промышленный туризм в тренде. Тур по цехам Минского тракторного завода на 3 января раскупили еще в начале декабря. Экскурсионный сезон стартовал на МТЗ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Посетить настоящий город тракторов приехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Гулять по территории можно хоть неделю. Здесь 35 улиц и 3 проспекта. Знакомство с механическим цехом, фотографии на фоне главного конвейера и незабываемые впечатления от увиденного – это первая экскурсия в новом сезоне.
Дмитрий Чагин, турист (Россия):
Механизмы мне как бы знакомы, с удовольствием все это рассматриваем. С любопытством, можно сказать.
Инна Чагина, турист (Россия):
Мы работали на мебельной фабрике, на производстве, нам это так интересно, все эти цеха посмотреть. Все это просто волшебство.
Анатолий Филипченко, турист (Россия):
Очень много интересного, особенно сборочные цеха – мощь. Много слышали об МТЗ, мечтали тут побывать, в этот раз удалось, поэтому с удовольствием, правда? Тебе понравилось?
– Очень.
У работающего оборудования очередь из желающих запечатлеть увиденное. Электрические приборы по правилам безопасности трогать запрещено, а задать интересующие вопросы и сделать фото на память можно. За историю работы предприятия было выпущено 4 миллиона тракторов. Посетить место, где изготавливают легендарную технику, с каждым годом желающих все больше.
Сергей Сидорович, начальник музейно-промышленного центра Минского тракторного завода:
Рост очень значительный, по сравнению с 22-м и 23-м годом рост под 60 % идет. Основная часть – это российские туристы приезжают к нам на экскурсию, а так на ближайшее время расписано, плюс еще запись заканчивается на мартовские каникулы.
С историей знаменитого производства туристы знакомятся также в музее МТЗ. К слову, в 2024 году на Минском тракторном заводе приняли рекордное число промышленных туристов – около 20 тысяч.