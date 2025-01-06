На МТЗ стартовал сезон промышленного туризма

Интерес к легендарным производствам растет, а промышленный туризм в тренде. Тур по цехам Минского тракторного завода на 3 января раскупили еще в начале декабря. Экскурсионный сезон стартовал на МТЗ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетить настоящий город тракторов приехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля. Гулять по территории можно хоть неделю. Здесь 35 улиц и 3 проспекта. Знакомство с механическим цехом, фотографии на фоне главного конвейера и незабываемые впечатления от увиденного – это первая экскурсия в новом сезоне.

Дмитрий Чагин, турист (Россия):

Механизмы мне как бы знакомы, с удовольствием все это рассматриваем. С любопытством, можно сказать. Инна Чагина, турист (Россия):

Мы работали на мебельной фабрике, на производстве, нам это так интересно, все эти цеха посмотреть. Все это просто волшебство.

Анатолий Филипченко, турист (Россия):

Очень много интересного, особенно сборочные цеха – мощь. Много слышали об МТЗ, мечтали тут побывать, в этот раз удалось, поэтому с удовольствием, правда? Тебе понравилось?

– Очень.

У работающего оборудования очередь из желающих запечатлеть увиденное. Электрические приборы по правилам безопасности трогать запрещено, а задать интересующие вопросы и сделать фото на память можно. За историю работы предприятия было выпущено 4 миллиона тракторов. Посетить место, где изготавливают легендарную технику, с каждым годом желающих все больше.