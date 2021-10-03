«Ваш труд – великая миссия». Александр Лукашенко поздравил белорусских педагогов с Днём учителя

Новости Беларуси. Много теплых слов и поздравлений 3 октября звучит в адрес педагогов. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник объединяет не только представителей одной из самых благородных профессий, но и каждого из нас. Ведь свои наставники были у всех – от первого учителя до преподавателя университета. И сегодня есть еще один повод сказать им «спасибо».

С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Александр Лукашенко.