«Ваш труд – великая миссия». Александр Лукашенко поздравил белорусских педагогов с Днём учителя

Новости Беларуси. Много теплых слов и поздравлений 3 октября звучит в адрес педагогов. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник объединяет не только представителей одной из самых благородных профессий, но и каждого из нас. Ведь свои наставники были у всех – от первого учителя до преподавателя университета. И сегодня есть еще один повод сказать им «спасибо».
С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы по праву называем этот праздник всенародным. Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний. Ваш труд – великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи. Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю.