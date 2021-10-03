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«Ваш труд – великая миссия». Александр Лукашенко поздравил белорусских педагогов с Днём учителя

03 октября 2021 11:29
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Новости Беларуси. Много теплых слов и поздравлений 3 октября звучит в адрес педагогов. В Беларуси – День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник объединяет не только представителей одной из самых благородных профессий, но и каждого из нас. Ведь свои наставники были у всех – от первого учителя до преподавателя университета. И сегодня есть еще один повод сказать им «спасибо». 

С профессиональным праздником работников сферы образования поздравил Александр Лукашенко.

«Ваш труд – великая миссия». Александр Лукашенко поздравил белорусских педагогов с Днём учителя-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы по праву называем этот праздник всенародным. Со школьных лет он пробуждает в нас самые теплые воспоминания о первом учителе и первых школьных днях, объединяет в чувстве признательности педагогам, которые ежегодно ведут за руку миллионы белорусских детей в мир знаний. Ваш труд – великая миссия. Время ставит перед школой глобальные задачи. Совершенствуются содержание образования, обучающие технологии. Но роль личности педагога, его профессиональное мастерство, стиль жизни и достойные поступки остаются главным условием успешности всего образовательного процесса. Ваша любовь к детям и своему предмету, личный пример бережного отношения к традициям и национальным ценностям, твердая гражданская позиция воспитывают настоящих патриотов, любящих родную землю.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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