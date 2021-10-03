Олег Новицкий поздравил белорусских учителей. Что космонавт пожелал педагогам?

Новости Беларуси. 3 октября в Беларуси празднуют День учителя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Труд учителя всегда находит отражение в успехах учеников – педагоги вкладывают в нас знания и частичку себя.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

Уважаемые учителя всей Республики Беларусь, особенно Минской области, особенно Червенского района, и, конечно, особенно средней школы № 2. От всей души поздравляю с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья, хороших, благодарных учеников. Огромное спасибо вам за ваш труд, за вашу работу. Поскольку вы формируете личность человека, личность патриота, гражданина. Благодаря этому, я считаю, наша республика процветает, у нас всегда хорошие отношения с соседями, замечательные люди, никто никогда не говорит о нашем народе плохо. С праздником вас, всего самого хорошего.