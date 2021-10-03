В Беларусь вернулось бабье лето. Какую погоду прогнозируют синоптики?

Новости Беларуси. Похоже, в Беларусь вернулось бабье лето. Октябрьское солнце не только светит, но все еще и греет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А значит, есть возможность с комфортом насладиться золотой осенью, чем и воспользовались 3 октября большинство белорусов.