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В Беларусь вернулось бабье лето. Какую погоду прогнозируют синоптики?

03 октября 2021 11:53
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Новости Беларуси. Похоже, в Беларусь вернулось бабье лето. Октябрьское солнце не только светит, но все еще и греет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларусь вернулось бабье лето. Какую погоду прогнозируют синоптики?-1

А значит, есть возможность с комфортом насладиться золотой осенью, чем и воспользовались 3 октября большинство белорусов.  

В Беларусь вернулось бабье лето. Какую погоду прогнозируют синоптики?-4

Солнечную погоду синоптики прогнозируют и на завтра, 4 октября. В некоторых районах столбики термометров поднимутся до +19 °C. Тепло и без осадков будет во всех регионах.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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