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Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?

07 октября 2024 18:17
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Богатство культуры и истории страны с глубоким духовным смыслом. В Беларуси октябрь объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только за 2023 год проведено более 7 тысяч экскурсий по местным святыням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря переплетению религий и архитектурных стилей храмовая архитектура страны своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений уникальны. На территории Беларуси представлено около 1 400 религиозных объектов, включенных в тур.

Какие объекты особенно впечатляют туристов на нашей земле, узнала Галина Буро.

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?-2

Место, овеянное тайнами и легендами, Наталья Сырайева хочет запечатлеть на память. Многие факты о Коложской церкви в Гродно во время экскурсии поразили россиянку. От неразгаданных знаков на плинфе храма до иконостаса, деньги на который в свое время пожертвовал знаменитый песняр Мулявин – его хиты знают и в Ульяновске.

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?-4

Мы купили сюда путевку. Ребята, вы волшебно живете, красиво, как в сказке. Все пропитано историей, все такое возрастное. Хочется сюда возвращаться.

Древнейшая Коложская церковь XII века – единственная постройка Гродненской архитектурной школы, которая сохранилась до наших дней. И это чудо, ведь в истории храма на крутом берегу Немана бывали случаи обрушения. Пять лет назад церковь капитально укрепили за счет средств из фонда Президента. А в 2024 году архитектурный ансамбль дополнили звонницей – она была утрачена в XIX веке.

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?-6

Национальное агентство по туризму объявило октябрь месяцем религиозного туризма. Ведь белорусские святыни – одна из визитных карточек страны. В туристические маршруты включены почти полторы тысячи религиозных объектов: от колыбели христианства Софийского собора и оплота православия Свято-Успенского Жировичского монастыря до старинных храмов-крепостей и деревянных церквей Полесья. На сохранение духовного наследия направляется финансирование из фонда Президента.

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?-8

Радуемся, что очень многие храмы, которые были прежде разрушены, поруганы, сейчас восстанавливаются. Причем с активным участием государства. Большое внимание уделяется Жировичскому монастырю. Мы мечтаем, чтобы Жировичи стали местом особого внимания. В этом году 500 лет церкви оборонного типа Рождества Богородицы в Мурованке. У нас уникальнейшие храмы оборонного типа, например, в Сынковичах.

Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?-10

В октябре запланированы семинары, круглые столы, экскурсии, выставки и другие мероприятия религиозной тематики. Теперь каждый месяц в Беларуси посвящен одному из 13 видов туризма.

Подробнее в видео.

# Туризм # церкви и костелы # Галина Буро

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