Октябрь объявлен месяцем религиозного туризма – на какие святыни едут посмотреть в Беларусь?

Богатство культуры и истории страны с глубоким духовным смыслом. В Беларуси октябрь объявлен месяцем религиозного туризма. Это направление пользуется популярностью у путешественников. Только за 2023 год проведено более 7 тысяч экскурсий по местным святыням, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря переплетению религий и архитектурных стилей храмовая архитектура страны своеобразна и необычна, а многие из культовых сооружений уникальны. На территории Беларуси представлено около 1 400 религиозных объектов, включенных в тур.

Место, овеянное тайнами и легендами, Наталья Сырайева хочет запечатлеть на память. Многие факты о Коложской церкви в Гродно во время экскурсии поразили россиянку. От неразгаданных знаков на плинфе храма до иконостаса, деньги на который в свое время пожертвовал знаменитый песняр Мулявин – его хиты знают и в Ульяновске.

Мы купили сюда путевку. Ребята, вы волшебно живете, красиво, как в сказке. Все пропитано историей, все такое возрастное. Хочется сюда возвращаться.

Древнейшая Коложская церковь XII века – единственная постройка Гродненской архитектурной школы, которая сохранилась до наших дней. И это чудо, ведь в истории храма на крутом берегу Немана бывали случаи обрушения. Пять лет назад церковь капитально укрепили за счет средств из фонда Президента. А в 2024 году архитектурный ансамбль дополнили звонницей – она была утрачена в XIX веке.