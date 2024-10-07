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Лукашенко одобрил новую редакцию документа о пресечении полётов беспилотников и авиамоделей

07 октября 2024 18:03
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Президент Беларуси подписал указ, который предусматривает изложение в новой редакции действовавший ранее документ «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко одобрил новую редакцию документа о пресечении полётов беспилотников и авиамоделей-2

Таким образом, в Беларуси будет разрешено применять физическую силу и спецсредства в отношении различных видов беспилотников. В том числе дистанционно управляемых транспортных средств, включая подводные и надводные суда.

А ликвидировать беспилотник могут не только представители воинских формирований и органов внутренних дел, но и представители других силовых ведомств.

# Закон # Государственная политика # Александр Лукашенко

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