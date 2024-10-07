Лукашенко одобрил новую редакцию документа о пресечении полётов беспилотников и авиамоделей

Президент Беларуси подписал указ, который предусматривает изложение в новой редакции действовавший ранее документ «О пресечении полетов авиамоделей и беспилотных летательных аппаратов», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, в Беларуси будет разрешено применять физическую силу и спецсредства в отношении различных видов беспилотников. В том числе дистанционно управляемых транспортных средств, включая подводные и надводные суда.

А ликвидировать беспилотник могут не только представители воинских формирований и органов внутренних дел, но и представители других силовых ведомств.