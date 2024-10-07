Результаты аграриев поражают! Беларусь колоссально увеличивает объёмы сельхозпродукции

Держат руку на пульсе и аграрии. Потому что каждая минута влияет на общий вес урожая. И слаженность в действиях дает шанс на богатые закрома. Впервые в истории Брестской области общий вес зернового каравая превысил два миллиона тонн с учетом зерновых, масло семян рапса и кукурузы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каравай-двухмиллионик» вручили Александру Лукашенко на областном празднике «Дожинки», который прошел в минувшую субботу в Микашевичах. Глава государства тогда подчеркнул, что Брестчина является флагманом агропромышленного комплекса страны и поставил перед регионом не менее амбициозную задачу – выйти на рубеж в 2,5 миллиона тонн зерновых в ближайшие годы. В регионе уже убрали 76 % кукурузы на зерно, и 90 – на силос. Брестские аграрии рассчитывают получить свыше 430 тысяч тонн зерна. О том, как подчинить и преумножить коронованную культуру – репортаж Кристины Протосовицкой.

В шаге от завершения. В хозяйстве «Агронива» площади под кукурузу убрали более чем на 90 %. Под царицу полей отведали 1 300 гектаров – высокая плотность скота на гектар обязывает заботиться о кормах. Силос отправляется на трамбовку в среднем 300 центнеров с гектара. В засушливый год урожай и так называют щедрым.

Валерий Якубич, механизатор сельхозпредприятия «Агронива»:

Это же корма, молоко. Молоко – это деньги. Надо заготовить качественные корма. Вот и все. В этом году дали азота, поэтому и кукуруза выросла лучше. Только засуха в августе высушила, а так хорошая выросла. На уборке задействованы 8 автомобилей, за день пробег превышает 500 километров. И если августовская засуха сыграла в минус кукурузному силосу, то зерно отправляется в бункер с влажностью меньше 25 %. Урожайность на отдельных участках до 100 центнеров с гектара. Есть с чем сравнить за 45 лет стажа агроному Николаю Дацкевичу.

Николай Дацкевич, агроном отделения «Омеленец» сельхозпредприятия «Агронива»:

Мы стараемся засевать отечественными семенами. Для разнообразия на лучших полях и импортные. Все животноводство модернизировано. Все поменялось, и удои в 3 раза больше. Вот и требование кормов для животноводства, и стали увеличивать площади под эту культуру. В 2024 году небесная канцелярия не благоволила кукурузе: холодная и сухая весна – в момент роста, сушь – в августе и сентябре. В хозяйстве вмешался и не самый очевидный фактор.

В области уже заготовили 90 % от плана кукурузного силоса, зерна – 76. Скорее вопреки, а не благодаря погоде, брестские аграрии планируют за сезон получить 435 тысяч тонн кукурузного зерна. Диктатура порядка и технологий позволили повысить эффективность гектара и получить первый в истории «каравай-двухмиллионик». Глава государства назвал Брестчину флагманом агропромышленного комплекса страны. За четверть века производство сельхозпродукции в регионе выросло более чем в два раза.